Обзор дня Алексея Шевченко.

Мошенники

Неприятная история произошла с игроком Молодежной хоккейной лиги. Хоккеист одного из клубов столичного региона получил в Instagram сообщение от неизвестного, который сначала прикидывался болельщиком, а потом признался, что хочет поставить на игру его команды. Поспрашивал о раскладах, а после игры начал требовать деньги за то, что проиграл свою ставку. Шантажировал тем, что сделает переписку публичной, отправит ее тренерам, мол, посмотрите, ваш хоккеист ставит, а в иных клубах за это могут сразу отчислить, да еще и слух пойдет, мол, «играет на ставках». Никто же не станет разбираться, вдаваться в подробности. На самом деле ничего такого в той переписке не было, но хоккеист-то 2004 года рождения, естественно, сильно испугался.

На меня моментально вышло руководство команды, они как-то уже по переписке выяснили, что именно их хоккеист попал в такое положение. Объяснил ситуацию, в клубе пообещали никаких санкций к спортсмену не применять, разобравшись в истории. Вообще, можно было бы обратиться с заявлением в полицию. Тут уголовное преступление, шантаж, но, когда тебе 17 лет, ты в подобных ситуациях начинаешь нервничать. Полиция, может быть, и помогла бы, но не факт. У них всегда полно каких-то других дел, им не до мелких преступлений. Менеджеры клуба обещали во вторник провести собрание в команде, на котором напомнят, как правильно вести себя в социальных сетях и что делать в таких случаях.

Эта история — урок всем. Приятно, конечно, когда тебе пишут болельщики, ради них и играешь. Но, как только начинают говорить про ставки, не отвечайте, блокируйте, не поддерживайте беседу, а еще лучше сразу ставьте в известность руководство. Мол, вот выходил на меня какой-то паршивец, сразу пресек разговор. Кстати, есть скрин диалога правильных игроков. Они на фразу «я решил на вас поставить, хороший коэффициент, как думаешь?» отвечали жестко: «Мне до этого нет дела, поступай как знаешь». Но лучше вообще не отвечать и блокировать таких. Вы не теряете болельщиков. Ставочникам на хоккей наплевать.

Плей-офф

В ВХЛ «Лада» обеспечила себе место в плей-офф. Могли бы на три дня раньше, но умудрились на своем льду проиграть «Барсу», затянув с решением минимальной задачи. За тольяттинцами мы будем следить всегда. Все-таки это клуб КХЛ, он должен играть в главной лиге, но выступает рангом ниже по какому-то ужасному стечению обстоятельств. Напомним, что их исключили из-за того, что большая часть бюджета клуба формировалась из налогов, а в КХЛ хотели от этого уйти. Сейчас в лиге вообще нет ни одной российской команды, которая бы тем или иным способом не зависела от бюджета региона или государственной структуры, но еще несколько лет назад был план сделать чемпионат прибыльным.

В прошлом сезоне «Лада» неожиданно для всех не попала в плей-офф. Совпало много факторов: ошибка с назначением главного тренера, травмы ведущих хоккеистов. Весной поменялось руководство, а менеджеры уговорили возглавить команду Валерия Белова. Последний еще за две недели до назначения говорил, что он в ВХЛ не пойдет, так как считает себя специалистом уровня КХЛ, но в итоге пришлось соглашаться на работу в Тольятти. В главной лиге интереса к нему не было, а в Самарской области все еще надеются, что клуб сделает шаг наверх. Если не в следующем сезоне, то через год. Белову понадобилось много времени на адаптацию. Да и сейчас она продолжается. Некоторые нюансы работы с игроками высшей лиги тренер не смог принять, он до сих пор не осознал, что у парней в ВХЛ немного иная мотивация, а из-за лимита на возрастных игроков приходится очень тщательно работать на российском рынке, так как он довольно пустой. Но команда играет неплохо, правда, не без провалов.

Будет ли клуб претендовать на главный титул? В Тольятти сильнейшая тройка турнира Ярослав Альшевский — Станислав Альшевский — Михаил Мокин. Здорово играет вратарь Александр Трушков. Есть очень интересный форвард Андрей Белозеров. Смущает, что во время регулярного чемпионата «Лада» проигрывала лучшим клубам, но и дважды за чемпионат не уступила никому. Поволжцы пошумят, но Белов не играл в плей-офф ВХЛ, а там тоже своя специфика. Будет непросто.

Контракт

«Сибирь» продлила контракт на один год с нападающим Евгением Чесалиным. Хочется, чтобы после окончания карьеры он стал тренером. Уверен, будет идеальным учителем для молодых ребят. Для тех, кто сверкает в Молодежной хоккейной лиге, проявляет себя на уровне ВХЛ, но следующий шаг сделать не может. Некоторые не принимают новую роль, не могут делать то, что требуется в команде мастеров. Кто-то считает себя игроком первого звена и расстраивается, когда из матча в матч получает пять-шесть минут в четвертой тройке. Ребята ломаются психологически, а Чесалин как раз из тех, кто принял правила игры, стал хоккеистом, готовым исполнять любое задание тренера. И этим Евгений и прославился.

Форварда все знали по игре в Высшей хоккейной лиге. Чесалин — отличный мастер, за которым было интересно смотреть как в Пензе, так и в Рязани. Наконец он получил шанс в КХЛ, а там его статистика резко упала. Может быть, 15 очков в первом сезоне не так и плохо, но ждали совершенно другого. Правда, в следующем чемпионате за «Автомобилист» у него получилось лучше — 15 шайб в регулярном чемпионате. Но все равно немного не тот результат. И тут Евгений понял, что находится на грани возвращения в высшую лигу. Там бы он точно стал звездой первого уровня, но это другие условия, другие деньги.

Что сделал Чесалин? Он решил переформатироваться. Небольшого роста, довольно худенький Евгений превратился в «злую собаку». Не получается забивать? Хорошо, буду отбирать шайбу, вступать в любое единоборство, играть крайне жестко, иногда драться. Он стал тем, без кого трудно представить любую команду. Статистика упала, но тренеры не всегда смотрят на цифры, а видят отдачу хоккеиста. В Екатеринбурге совершили ошибку, отпустив Евгения в Новосибирск. Таких хоккеистов у них не осталось, а новосибирцы получили парня, на которого можно положиться в любой ситуации.

Расскажу историю про Чесалина, чтобы вы все про него поняли. В сентябре он получил тяжелую травму ноги. Врачи сразу сказали, что форвард пропустит больше месяца. Евгений пришел на тренировку на следующий день, чем поразил главного тренера Андрея Мартемьянова. Да, говорит, кататься не могу, значит, пойду в зал. С такими людьми команда становится сильней автоматически. Хорошее подписание клуба.