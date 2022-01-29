Клуб НХЛ назначил виновным российского вратаря. Он стал жертвой ошибок тренеров и полевых игроков

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

Непонятно, зачем КХЛ вообще устраивала голосование среди клубов по вопросу, играть в олимпийскую паузу или нет. Почему-то забыли, что матчи в феврале нужны только для того, чтобы к официальному возобновлению сезона у всех участников было одинаковое количество встреч. В итоге вопрос хоть и был сформулирован иначе, но подразумевал совсем другое. У команд на самом деле спросили: вы готовы нарушить регламент или нет? И 16 коллективов проголосовали за то, чтобы наплевать на основной документ лиги. А так дела не делаются. Нарушение регламента делает этот документ нелегитимным, то есть можно спокойно переступать и через другие пункты.

В итоге КХЛ не просто не вылезла из глубокой ямы, а провалилась в расщелину, и выбраться на поверхность теперь практически невозможно. Отказавшись от доигровки перенесенных матчей в феврале, организация поставила себя в положение, когда следующее решение будет еще хуже. Либо реально придется сокращать уже сыгранные матчи, чтобы у каждого клуба было не больше 45 официальных игр. Либо вводить плей-ин, который не предусмотрен никакими документами. Третий вариант — доиграть матчи, запланированные календарем, а потом подсчитать процент набранных очков. Все три решения ужасны, у каждого варианта большие минусы, во всех случаях плюют на спортивный принцип. Может быть, лучше тогда вообще было прекратить турнир в связи с форс-мажором. Вернется сборная из Пекина, можно будет спокойно готовиться к чемпионату мира. КХЛ уничтожает себя, и никакие враги не сделали бы для смерти организации больше, чем сами руководители.

Скандал

Хоккеисты самарского клуба Высшей лиги ЦСК ВВС отправили письмо в ВХЛ, руководству клуба, в котором заявили, что если не решатся их финансовые проблемы, то они не выйдут на ближайшие домашние матчи команды. А это не только техническое поражение, но и штраф, так что для клуба все будет большой проблемой. Никакой реакции не последовало. В Instagram анонимный представитель министерства спорта Самарской области заявил, что все деньги отправлены в клуб, а куда они делись — непонятно. Но директор клуба молчит, а сами хоккеисты так и не поняли, подействовала их угроза или нет.

Вряд ли вопрос решится в положительном смысле. Напомним, что в ЦСК ВВС только совсем недавно закрыли зарплату за летние месяцы. Затем снова наступила пауза, а далее в руководстве сказали, что отдадут хоккеистам за январь, февраль и март. Куда делись осенние выплаты, никто не знает, но денег нет. Хоккеисты вполне справедливо недовольны этим решением. Самарские игроки вообще играют себе в минус. Давным-давно у них нет ничего, что должно быть в профессиональной команде. Хочешь спортивное питание — покупай за свой счет. Хочешь лечиться после травмы — приобретай лекарства. Хочешь играть в полном комплекте формы и своей клюшкой — иди в магазин. Никто и не вспоминает про то, что приходится снимать жилье за свой счет, а в Высшей лиге так не принято, ведь зарплаты совершенно другого уровня, не как в КХЛ.

Большой вопрос к офису ВХЛ. Летом в организацию направляют какие-то бумаги с финансовыми гарантиями, обещают стабильное финансирование, но получается, что эти документы — пустые, ничего не означают. Если команда не выйдет на лед — это будет скандал. Но в Самарской области спокойно относятся к этому. О своей репутации они не беспокоятся.

В фарм-клуб

Вратарь «Далласа» Антон Худобин этой ночью сыграл за «Техас» против «Лаваля», отразил 24 броска из 25 и помог своей команде победить фарм-клуб «Монреаля» — 5:1. Но то, что российского вратаря снова отправили в АХЛ, — плохой знак. Он снова не убедил руководство в том, что сильней Холтби и Эттинджера. Все идет к тому, что наш вратарь сменит команду. Либо это случится до дедлайна, либо по окончании сезона. Для клуба предпочтительней первый вариант, так как выкуп контракта ударит по их бюджету.

Напомним, что совсем недавно Худобин был выставлен на драфт отказов «Звездами» и поехал в фарм-клуб. В середине января Антона снова подняли. В первом матче после возвращения россиянин вышел на замену в кошмарной для клуба встрече против «Флориды», пропустив за 34 минуты три шайбы (правда, только от одного игрока — Сэма Беннетта). На следующий день он вышел в стартовом составе команды, сыграл против «Тампы» и показал отличный результат — 92,9 процента отраженных бросков. Только «Даллас» все равно проиграл — 1:3, но Худобин пропустил лишь две шайбы.

Почему-то с тех пор Антон на льду не появлялся, а накануне снова был отправлен в «Техас». Наш спортсмен относится ко всему этому с улыбкой, его АХЛ не напугать, а с зарплатой в 3 миллиона долларов такие поездки переносятся гораздо легче. Тем более скоро все это закончится. В «Эдмонтоне» всерьез рассматривают возможность выменять Антона. Есть интерес еще одной команды, вероятно, речь идет о «Баффало». Но все же рука не поднимается ругать Худобина. Весь «Даллас» выглядит ужасно, а наш вратарь становится жертвой ошибок тренеров и полевых игроков.