Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Статьи
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Новости
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:25

Матча Россия — Канада не будет. Нас ждут шведы, но они тоже не подарок

Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в матче полуфинала Олимпиады-2022
Михаил Зислис
Обозреватель
Карл Клинберг.
Фото Reuters
Хоккеисты сборной Швеции празднуют победу над Канадой на Олимпиаде-2022.
Фото Reuters
Вратарь сборной Канады Мэтт Томкинс.
Фото Reuters
1/3
Сборная Швеции в четвертьфинале уверенно обыграла канадцев и вышла на россиян.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
Швеция — Канада — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Валльмарк — 5, 50:15 — 1:0. Ландер — 3 (п.в., Хольмберг), 58:10 — 2:0.
Вратари: Лар. Юханссон — Томкинс (57:51 — 58:10, 58:25).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (10+8+8) — 22 (8+9+5).
Судьи: Бруггеман, Ромасько.
16 февраля. Пекин. Национальный.

Самый интересный четвертьфинал, если отталкиваться от вывески, начался многообещающе. Уже на первой минуте матча шведы всерьез заставили вступить в игру канадского вратаря Мэтта Томкинса и чуть позднее получили большинство. На этом в матче интересные сюжеты закончились.

Обе команды старательно делали все, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника. И это у них вышло неплохо. Канадцы за счет высокого темпа и активных действий не давали возможности «Тре Крунур» проводить много времени с контролем шайбы. Скандинавы, в свою очередь, при обороне грамотно располагались в нейтральной зоне, не позволяя оппоненту проводить быстрые атаки с численным преимуществом. В итоге игра, несмотря на приличные скорости, больше заставляла скучать.

Соперники провели хорошую домашнюю работу, досконально изучив друг друга. Изменить течение матча не помогало даже большинство. Любые ходы легко читались вратарями и обороняющимися. У Томкинса, который выступает в Швеции за «Фрелунду» и находится в сфере интересов московского «Динамо» (если верить шведским коллегам, то уже достигнута предварительная договоренность), работы было больше. Особенно во втором периоде, когда канадцы стали допускать позиционные ошибки и позволяли скандинавам проводить опасные атаки с ходу. Ларс Юханссон чувствовал себя куда спокойнее, поскольку наскоки «Кленовых» выглядели слишком прямолинейными и легко им читались. От бросков издалека в расчете на подправление с параллельным закрыванием обзора голкиперу толку не было никакого.

Вратарь сборной Канады Мэтт Томкинс. Фото Reuters
Вратарь сборной Канады Мэтт Томкинс.
Фото Reuters

Перетягивание каната — увлекательный вид деятельности, поскольку в нем быстро выявляется победитель. Про тягучий матч Швеции и Канады то же самое сказать было нельзя. Хотелось, чтобы в нем как можно быстрее наступила развязка, поскольку на фоне других четвертьфиналов действо выходило невзрачное. Главные вопросы по этому поводу надо задавать канадцам. Порой складывалось впечатление, что они ненастоящие: ни скоростей, ни агрессии, ни стремления лезть на чужой пятачок. Скромные датчане в дневном матче против России играли изобретательнее и опаснее.

18.02.2022 | Россия — Швеция

В третьем периоде шведы, наконец, полностью захватили инициативу в свои руки, стали много контролировать шайбу и методично душили подсевшего соперника по всей площадке. Напрасно матерился на скамейке главный тренер Клод Жюльен — у его команды ничего не получалось, и гол в ее ворота оставался делом времени. Нападающий Джек Макбейн при выходе из своей зоны неудачно оставил шайбу Эрику О'Деллу, Лукас Валльмарк быстро сработал на перехвате и бросил — рикошет от клюшки защитника Тайлера Уотерспуна помешал Томкинсу правильно среагировать. Нападающий ЦСКА, таким образом, забил уже свой пятый гол на турнире.

Фирменный навал у канадцев тоже не вышел. Бывший нападающий «Ак Барса» Антон Ландер убежал ото всех и отправил шайбу в пустые ворота. Шведская команда, в основном сформированная из средних даже по европейским меркам игроков, одержала заслуженную победу. Сборная Канады впервые за 16 лет осталась без медалей Олимпиады.

Хоккеисты сборной Швеции праздную победу над Канадой на Олимпиаде-2022. Фото Reuters
Хоккеисты сборной Швеции празднуют победу над Канадой на Олимпиаде-2022. Фото Reuters
Фото Reuters
Хоккей
Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
1
19
Читайте также
Почему Валиева с «красным квадратиком» и ошибкой обыграла чистую Щербакову. Ответ Георгию Черданцеву
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Вячеслав Быков назвал козырь сборной России перед полуфиналом со Швецией на Олимпиаде
Стало известно время начала полуфинального матча Россия — Швеция на Олимпиаде
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля
Олимпиада 2022: медали в биатлоне, лыжах и фристайле, Швеция отменила полуфинал России с Канадой. Онлайн-трансляция 16 февраля
Россия сыграет со Швецией в 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира
Латыпов: «Спасибо всем за добрые и теплые слова, они очень важны для меня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россию тащат ветераны прошлой Олимпиады. А датчане были близки к чуду на льду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости