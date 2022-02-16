Сборная Швеции в четвертьфинале уверенно обыграла канадцев и вышла на россиян.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

Швеция — Канада — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Валльмарк — 5, 50:15 — 1:0. Ландер — 3 (п.в., Хольмберг), 58:10 — 2:0.

Вратари: Лар. Юханссон — Томкинс (57:51 — 58:10, 58:25).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+8+8) — 22 (8+9+5).

Судьи: Бруггеман, Ромасько.

16 февраля. Пекин. Национальный.

Самый интересный четвертьфинал, если отталкиваться от вывески, начался многообещающе. Уже на первой минуте матча шведы всерьез заставили вступить в игру канадского вратаря Мэтта Томкинса и чуть позднее получили большинство. На этом в матче интересные сюжеты закончились.

Обе команды старательно делали все, чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника. И это у них вышло неплохо. Канадцы за счет высокого темпа и активных действий не давали возможности «Тре Крунур» проводить много времени с контролем шайбы. Скандинавы, в свою очередь, при обороне грамотно располагались в нейтральной зоне, не позволяя оппоненту проводить быстрые атаки с численным преимуществом. В итоге игра, несмотря на приличные скорости, больше заставляла скучать.

Соперники провели хорошую домашнюю работу, досконально изучив друг друга. Изменить течение матча не помогало даже большинство. Любые ходы легко читались вратарями и обороняющимися. У Томкинса, который выступает в Швеции за «Фрелунду» и находится в сфере интересов московского «Динамо» (если верить шведским коллегам, то уже достигнута предварительная договоренность), работы было больше. Особенно во втором периоде, когда канадцы стали допускать позиционные ошибки и позволяли скандинавам проводить опасные атаки с ходу. Ларс Юханссон чувствовал себя куда спокойнее, поскольку наскоки «Кленовых» выглядели слишком прямолинейными и легко им читались. От бросков издалека в расчете на подправление с параллельным закрыванием обзора голкиперу толку не было никакого.

Вратарь сборной Канады Мэтт Томкинс. Фото Reuters

Перетягивание каната — увлекательный вид деятельности, поскольку в нем быстро выявляется победитель. Про тягучий матч Швеции и Канады то же самое сказать было нельзя. Хотелось, чтобы в нем как можно быстрее наступила развязка, поскольку на фоне других четвертьфиналов действо выходило невзрачное. Главные вопросы по этому поводу надо задавать канадцам. Порой складывалось впечатление, что они ненастоящие: ни скоростей, ни агрессии, ни стремления лезть на чужой пятачок. Скромные датчане в дневном матче против России играли изобретательнее и опаснее.

18.02.2022 | Россия — Швеция

В третьем периоде шведы, наконец, полностью захватили инициативу в свои руки, стали много контролировать шайбу и методично душили подсевшего соперника по всей площадке. Напрасно матерился на скамейке главный тренер Клод Жюльен — у его команды ничего не получалось, и гол в ее ворота оставался делом времени. Нападающий Джек Макбейн при выходе из своей зоны неудачно оставил шайбу Эрику О'Деллу, Лукас Валльмарк быстро сработал на перехвате и бросил — рикошет от клюшки защитника Тайлера Уотерспуна помешал Томкинсу правильно среагировать. Нападающий ЦСКА, таким образом, забил уже свой пятый гол на турнире.

Фирменный навал у канадцев тоже не вышел. Бывший нападающий «Ак Барса» Антон Ландер убежал ото всех и отправил шайбу в пустые ворота. Шведская команда, в основном сформированная из средних даже по европейским меркам игроков, одержала заслуженную победу. Сборная Канады впервые за 16 лет осталась без медалей Олимпиады.