Гусев обогнал Михайлова и Петрова. Но до Харламова ему далеко

Как изменилась историческая статистика после прошедшей Олимпиады

В финальном матче против Финляндии Никита Гусев записал на свой счет шестую голевую передачу на Играх в Пекине и поднялся на 16-е место в списке отечественных бомбардиров Олимпиад. Форвард СКА, набравший больше всего очков в Пхенчхане, обошел легенд советского хоккея Бориса Михайлова, Константина Локтева и Владимира Петрова. Из поигравших в XXI веке Гусева превосходят только Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Игорь Ларионов, а в суммарном списке нет равных Валерию Харламову, от которого Никита отстает двукратно.

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России на Олимпийских играх. Фото «СЭ»

В Пекине Гусев, так и не забросивший ни одной шайбы с игры (буллит со Швецией в официальную статистику все же не идет), стал лучшим ассистентом турнира и занял шестое место в бомбардирском рейтинге. Выше него оказались молодые североамериканцы Фаррелл и Тамбеллини, олимпийские чемпионы Маннинен и Хартикайнен и сенсационно лучший игрок Олимпиады — юный словак Юрай Слафковски, прошедший Игры с фантастической результативностью: один гол за матч.

Лучшие бомбардиры Олимпиады в Пекине. Фото «СЭ»

В двадцатке лучших бомбардиров Олимпиады Гусев оказался единственным российским игроком. Такая же ситуация складывалась на безмедальных Играх в Лиллехаммере и Ванкувере, а в бронзовом Солт-Лейке лучший из наших — Алексей Ковалев — стал только 29-м. Зато в Пхенчхане в топ-20 оказалось наших представителей (и трое — в топ-4!), в Нагано — четверо во главе с Павлом Буре.