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Сегодня, 13:45

Гусев обогнал Михайлова и Петрова. Но до Харламова ему далеко

Форвард сборной России по хоккею Гусев обошел по очкам Михайлова и Петрова
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Никита Гусев.
Фото AFP
Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России на Олимпийских играх.
Фото «СЭ»
Лучшие бомбардиры Олимпиады в Пекине.
Фото «СЭ»
Россияне в топ-20 бомбардиров Олимпиады.
Фото «СЭ»
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Как изменилась историческая статистика после прошедшей Олимпиады.

В финальном матче против Финляндии Никита Гусев записал на свой счет шестую голевую передачу на Играх в Пекине и поднялся на 16-е место в списке отечественных бомбардиров Олимпиад. Форвард СКА, набравший больше всего очков в Пхенчхане, обошел легенд советского хоккея Бориса Михайлова, Константина Локтева и Владимира Петрова. Из поигравших в XXI веке Гусева превосходят только Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Игорь Ларионов, а в суммарном списке нет равных Валерию Харламову, от которого Никита отстает двукратно.

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России на Олимпийских играх. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России на Олимпийских играх.
Фото «СЭ»

В Пекине Гусев, так и не забросивший ни одной шайбы с игры (буллит со Швецией в официальную статистику все же не идет), стал лучшим ассистентом турнира и занял шестое место в бомбардирском рейтинге. Выше него оказались молодые североамериканцы Фаррелл и Тамбеллини, олимпийские чемпионы Маннинен и Хартикайнен и сенсационно лучший игрок Олимпиады — юный словак Юрай Слафковски, прошедший Игры с фантастической результативностью: один гол за матч.

Лучшие бомбардиры Олимпиады в Пекине. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры Олимпиады в Пекине.
Фото «СЭ»

В двадцатке лучших бомбардиров Олимпиады Гусев оказался единственным российским игроком. Такая же ситуация складывалась на безмедальных Играх в Лиллехаммере и Ванкувере, а в бронзовом Солт-Лейке лучший из наших — Алексей Ковалев — стал только 29-м. Зато в Пхенчхане в топ-20 оказалось наших представителей (и трое — в топ-4!), в Нагано — четверо во главе с Павлом Буре.

Россияне в топ-20 бомбардиров Олимпиады. Фото "СЭ"
Россияне в топ-20 бомбардиров Олимпиады.
Фото «СЭ»

Российские хоккеисты после окончания финального матча. Больно, но не стыдно. Россия проиграла финал Олимпиады
Никита Гусев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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