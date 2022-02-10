У немцев не было шанса.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Группа A

Канада — Германия — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Грант — 1 (Джонсон, Стрит), 4:43 — 1:0. Стрит — 1 (О`Делл, Джонсон), 9:47 — 2:0. Винник — 1 (Крэкнелл, Деарне), 10:19 — 3:0. Ридер — 1 (Небельс, Пфедерль), 30:45 — 3:1. Норо — 1 (бол., О`Делл, Стаал), 32:58 — 4:1. Уил — 1 (Тамбеллини, Найт), 51:22 — 5:1.

Вратари: Паскуале — Нидербергер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+9+8) — 24 (7+9+8).

Судьи: Бруггеман, Бьерк.

10 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.

Приятная новость для сборной Канады появилась еще до матча с немцами. Главный тренер Клод Жюльен, получивший перелом ребер во время тимбилдинга на сборе в Швейцарии, восстановился и возвращается в расположение команды. Ранее планировалось, что дело в свои руки полностью возьмет его ассистент Джереми Коллитон. Без опытного специалиста, который в 2011 году выигрывал Кубок Стэнли с «Бостоном», канадцы спокойно разобрались с первым соперником на турнире.

Три человека (Эрик О'Делл, Мэт Робинсон, Максим Норо) играли на прошлой Олимпиаде и должны прекрасно помнить о поражении в полуфинале от сборной Германии (3:4). Именно динамовский нападающий О'Делл своим сокрушительным силовым приемом за чужими воротами отправил в легкий нокдаун защитника Марко Новака. Немец, завозившийся с принятием решения, в произошедшем оказался виноват сам. Перехваченная шайба была быстро доставлена на синюю линию, и защитник «Йокерита» Алекс Грант открыл счет. О'Делл, изначально выходивший в третьем звене с Беном Стритом и юным Кентом Джонсоном, смотрелся одним из лучших в своей команде.

Сборная Германии с самого начала пыталась действовать предельно жестко, но только раззадорила противника, который ответил на эту агрессию с удвоенной силой. К середине первого периода счет стал 3:0, а впечатление от потенциала и качества игры канадцев было ошеломительным. Понятно, что на бешеных скоростях провести весь матч нельзя. Но из всех команд в Пекине сборные Канады и Финляндии пока выглядели наиболее цельно. Американцев на фоне почти беспомощных хозяев оценить трудно.

Канадцы всех козырей не предъявили, затратив столько сил, сколько было необходимо для уверенной победы. Не все получалось у первого звена, в котором роль центрфорварда отдана самому титулованному хоккеисту этой Олимпиады Эрику Стаалу. Ветерану нужно время, чтобы вернуть себе игровой тонус после долгой паузы. В нынешнем сезоне 37-летний член «Тройного золотого клуба» провел лишь четыре матча в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты».

В составе сборной Германии почти половину команды составляют серебряные призеры Пхенчхана-2018, включая вернувшегося из НХЛ в минувшее межсезонье нападающего Доминика Кахуна. Помимо него, еще трое совсем недавно выступали в сильнейшей лиге мира — защитник Корбиниан Хольцер, нападающие Тобиас Ридер и Томас Кюнхакль, причем последний выиграл два Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Нехитрый анализ позволяет со стопроцентной уверенностью заявить, что нынешний состав немцев сильнее, чем четыре года назад.

Нельзя сказать, что сборная Германии проявила себя откровенно плохо. Команда действовала организованно, не пала духом и смогла хотя бы на время вернуться в игру во втором периоде. С этим соперником никому дальше легко не будет. Наверное, вратарь Матиас Нидербергер в нескольких эпизодах мог сыграть надежнее. Открытый бросок с дальней дистанции от Норо обязан брать любой уважающий себя голкипер.