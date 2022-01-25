Топ-вратарь из КХЛ и молодые таланты. Кого Канада везет на Олимпиаду?

Стал известен состав «Кленовых листьев».

Детская ошибка неизвестного сотрудника пресс-службы ИИХФ привела к небольшому скандалу. Состав сборной Канады на Олимпиаду в Twitter был опубликован на день раньше, чем планировалось. Ошибку заметили и почти тут же сообщение удалили, но в нынешнее время обязательно найдется тот, кто среагирует еще быстрее. Североамериканский журналист Шон Лихи оперативно сориентировался и первым выложил скриншот исходного твита от ИИХФ. Все выглядит вполне правдоподобно, учитывая ранние новости от инсайдеров по отдельным хоккеистам.

Mistimed IIHF Tweet leads to Canada's men's Olympic roster being revealed a day early pic.twitter.com/W5q0EocAp1 — Sean Leahy (@Sean_Leahy) January 24, 2022

Навскидку состав не кажется мощным настолько, чтобы заранее отдавать сборной Канады золотые медали. Крепкая команда, на бумаге точно не сильнее финнов и россиян, но в отдельно взятом матче способная их победить. В декабре канадцы приезжали на московский этап Евротура и с листа выдали отличный матч против сборной России. Тогда хозяева чудом удержали минимальное преимущество в конце третьего периода, хотя вели со счетом 4:1. Больше шансов проверить кандидатов в деле у Жюльена не было.

Только восемь человек из нынешнего состава играли в той встрече. Прибавила ли качественно сборная России — большой вопрос. Изменений с вау-эффектом, принимая во внимание неоднозначный выбор окончательного состава, не наблюдается. А вот Канада с тех пор стала солиднее хотя бы по именам.

В финальной заявке девять игроков из КХЛ, три студента, три человека из АХЛ, остальные представляют европейские чемпионаты. О'Делл, Деарнэ и Норо брали бронзу четыре года назад в Пхенчхане. На общем фоне выделяется заслуженный ветеран Эрик Стаал, в свои 37 лет не утративший любви к любимой игре. Он оформил членство «Тройного золотого клуба» (победы в Кубке Стэнли, Олимпиаде и чемпионате мира) еще в 2010-м и после возвращения из Пекина планирует заключить контракт с клубом НХЛ. Не забываем об опытном главном тренере Клоде Жюльене, много лет отработавшем в сильнейшей лиге мира и выигрывавшем Кубок Стэнли с «Бостоном».

Почти наверняка турнир в качестве первого номера начнет вратарь «Локомотива» Паскуале, которому на пике возможностей в Пекине не будет равных, поскольку финн Метсола на Олимпиаду не поехал. Опытная оборона усилена первым номером последнего драфта Пауэром, который в свои 19 лет успел выиграть золото взрослого чемпионата в Риге. Помимо знакомых всем по КХЛ фамилиям стоит отметить 34-летнего Норо. Уроженец Монреаля проводит девятый сезон в швейцарском чемпионате, где находится на отличном счету. Его несколько лет активно обхаживали российские клубы, но Норо предпочел остаться в альпийской стране. В Пхенчхане-2018 он стал лучшим бомбардиром сборной Канады, набрав 7 (2+5) очков в шести матчах.

В нападении помимо Стаала, проведшего в нынешнем сезоне всего четыре игры за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ, должен взять на себя роль одного из лидеров Уил из «Ак Барса». Обращает на себя внимание и самый юный игрок команды Мактавиш. Не по годам бородатый форвард в текущем сезоне успел забить в НХЛ, АХЛ, лиге Онтарио и набрал 5 (3+2) очков в двух матчах досрочно прерванного молодежного чемпионата мира. Ему всего 18 лет, уже сейчас он весит 95 килограммов при росте 188 сантиметров, на последнем драфте был выбран под третьим номером «Анахаймом». Сочетание мощи и хорошей технической оснащенности позволяет Мактавишу в потенциале стать звездой в НХЛ.