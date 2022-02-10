Россия уже в пятницу выйдет в четвертьфинал? Расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде

Сборная России по хоккею может выйти в четвертьфинал Олимпиады уже после матча с Данией

Разбираем турнирную ситуацию .

В мужском хоккейном олимпийском турнире закончился первый игровой тур. В группе В, в которой выступает Россия, на данный момент положение команд следующее.

1. Дания, 3 очка, разность шайб 2-1.

2. Россия, 3, 1-0.

3. Чехия, 0, 1-2.

4. Швейцария, 0, 0-1.

11 февраля сыграют Дания — Россия, Чехия — Швейцария,

12 февраля: Швейцария — Дания, Россия — Чехия.

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Победа над швейцарцами и неожиданное поражение чехов упростили России путь к первому месту. В случае успеха во встрече с Данией (на другой результат даже после сенсации от скандинавской сборной в первом туре закладываться странно) наша команда может обеспечивать себе выход в четвертьфинал напрямую уже в пятницу — правда, для этого Швейцария должна будет отнять хотя бы очко у чехов. Если же Чехия победит в основное время, то, чтобы удержать первое место, России в последнем матче хватит одного балла.

12.02.2022 | Россия — Чехия

А вот со второго места выйти в четвертьфинал без дополнительного раунда будет сложновато. Для этого нужна суперразгромная победа над Данией. Сборные, претендующие на первые-вторые места в группах (Канада, Финляндия и особенно США), начали турнир с уверенных побед.

Текущий рейтинг «посева» выглядит так:

1. США, 1А, 3 очка, разность шайб — 8-0

2. Финляндия, 1С, 3, 6-2

3. Дания, 1В, 3, 2-1

4. Канада, 2А, 3, 5-1

5. Швеция, 2С, 3, 3-2

6. Россия, 2В, 3, 1-0

7. Латвия, 3С, 0, 2-3

8. Чехия, 3В, 0, 1-2

9. Германия, 3А, 0, 1-5

10. Швейцария, 4В, 0, 0-1

11. Словакия, 4С, 0, 2-6

12. Китай, 4А, 0, 0-8