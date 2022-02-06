В КХЛ решили больше не проводить регулярный чемпионат, уфимский клуб прощен и не получит технического поражения, а в минском «Динамо» сменился генеральный менеджер.

Завершение

КХЛ все равно нарушила регламент, остановив регулярный чемпионат досрочно. Нет такого понятия в регламенте — «процент набранных очков». И уж совсем непонятной была аргументация руководителей после объявления. Они напирают на «заботу о здоровье игроков», словно 1 марта, когда запланированы матчи на вылет, все резко прекратят заболевать. 22 дня осталось до старта второго этапа, а цифры зараженных в стране растут. Нет, о здоровье хоккеистов никто не заботился. Тем более эти ребята сразу же полетели в отпуск, в Европу, на острова.

Надо честно сказать: в России важней подготовка к Олимпиаде, затем сборы перед чемпионатом мира. Лучше не обманывать себя и следующий сезон даже не начинать. Соберите кандидатов в Новогорске для подготовки к Евротуру и другим мероприятиям под эгидой ИИХФ в августе. И пусть сидят в «пузыре» без выходных и возможности выйти на улицу 8 месяцев. Больше всего обидно за болельщиков. Их и так мало.

Совсем немного людей спорит, есть ли перспективы у Ильи Хохлова из «Северстали» или тех, кто считает Илью Воробьева «физруком». Это те парни, девушки, которые с удовольствием смотрят игру «Амур» — «Нефтехимик» и следят, как здорово прогрессирует Сергей Гончарук. Их обманули. Забрали то, чем некоторые жили весь сезон. Кинули людей, покупавших билеты, трансляции, атрибутику.

КХЛ еще раз показала, что зритель им не нужен, он лишний и мешает. Отвратительное решение. Больше всего бесит то, что никто не понимает прямой связи. Если так относиться к чемпионату, то у нас не будет побед на международных турнирах. Нормальные игроки будут уезжать за океан, где порядка больше. Другие побегут в Европу. Третьи, оставшись, начнут деградировать. И никакие сборы не помогут нормально сыграть на крупном турнире. Но у нас на шаг вперед никто не думает.

Решение

Лига отменила собственное осеннее решение и не стала засчитывать «Салавату Юлаеву» техническое поражение в матче с «Трактором». Если вы помните, в ноябре уфимцам запретили проводить матч дома сторонняя организация, испугавшись какой-то вспышки заболеваемости в клубе. В лиге отчего-то посчитали, что виноваты уфимцы и выписали им «минус». В тот момент логика была. В предыдущем чемпионате команды, не сумевшие обеспечить участия в матче, получали технические поражения. Помните, как «Локомотив» не приехал в Мытищи? У лиги в ноябре не было особого выбора, хотя, конечно, ставить клуб в зависимость от решений некой государственной организации было странно. Руководство «Салавата Юлаева» не имело влияния на Роспотребнадзор, в клубе утверждали, что готовы сыграть пусть и не основным составом. Но раз уж так решили, то понятно.

Справедливость же потерялось после того, как КХЛ в других подобных случаях начала переносить игры. Если бы всем засчитывались «технари», то сейчас бы не было повода прощать уфимцев. Но КХЛ сама загнала себя в угол. Но я вспоминаю лето 2021 года.

Алексей Морозов утверждал, что никаких переносов быть не должно, а клубы должны выкручиваться в случае эпидемии среди игроков. Ставить ребят из ВХЛ, из МХЛ. Почему-то отказались от этого варианта. Обидно, что приняли решение, хоть и непопулярное, и не стали последовательно его придерживаться, начали менять принципы каждый день. «Салават Юлаев» теперь в первом раунде играет не с «Авангардом», а «Сибирью». Молодцы, заслужили более простого соперника. Хотя я бы сильно на месте болельщиков клуба не радовался.

Менеджер

В минском «Динамо» произошло важное изменение. Генеральным менеджером клуба стал Олег Антоненко. Андрей Парфимович, занимавший эту должность, был абсолютно непубличной фигурой, ни разу не слышал его какого-то интересного заявления. А ведь он год занимал пост. Но мы, видимо, не до конца правильно разбираемся в структуре белорусского клуба. Кто там отвечает за трансферы, переговоры, контракты? Точно ли генеральный менеджер?

Но если комплектовал команду Парфимович, то к нему мало претензий. Легионерскую базу набрали нормальную. Не слишком хорошо выглядит вратарская линия, но Патрик Рыбар не расстраивал, как Доминик Фурх. Брали хороших иностранцев, сумели выменять у СКА Малье Стремвалля, отдав Степана Фальковского, который в питерском клубе не прогрессирует. Хочется понять, зачем вообще поменяли менеджера, но раз в клубе не объясняют, то мы настаивать не будем.

Олега Антоненко все знают как хоккеиста. Я помню, что он как-то попытался устроить забастовку в ХК МВД, где какое-то время не платили денег. Но прежние руководители клуба Андрей Сафронов и Михаил Тюркин пригрозили ему какими-то абсолютно страшными проблемами. Начиная с 2014 года, Антоненко перешел на тренерскую работу, но никогда не был главным. Последний год провел на административной должности в местной федерации. Будет ли польза от кадрового изменения, неизвестно. Ведь мы так и не поняли, чем занимается генеральный менеджер в минском клубе.