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Михаил Зислис назвал упущением действия организаторов хоккейного матча Канада — Россия на Олимпиаде

Скандалы

Сегодня, 12:00

Канада унизила Россию скандальным матчем хоккеисток? Оказалось, это огромное заблуждение

Михаил Зислис
Обозреватель
7 февраля. Пекин. Канада — Россия — 6:1. Канадка Натали Спунер (слева) бьет Александру Вафину.
Фото AFP
7 февраля. Пекин. Канада — Россия — 6:1. Мика Занди-Харт (слева) и Полина Болгарева.
Фото AFP
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Скандал родился на пустом месте.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Женщины. Группа A
Россия — Канада — 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
Голы: Нерс — 4, 2:09 — 0:1. Филье — 5 (Фаст, Рэтрэй), 2:29 — 0:2. Рэтрэй — 2 (бол., Спунер, Нерс), 27:49 — 0:3. Эмброуз — 2 (Джонстон, Стэйси), 30:29 — 0:4. Шохина — 1 (Вафина), 37:21 — 1:4. Дженнер — 4 (бол., Филье, Пулен), 40:39 — 1:5. Пулен — 1 (Дженнер, Филье), 48:19 — 1:6.
Вратари: Грезден (Сорокина, 31:06) — Маршмейер.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 12 (7+3+2) — 49 (13+23+13).
Судьи: Ермак, Рэпин.
7 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.

Большой хоккей в респираторах — до такого не могли бы додуматься даже в Голливуде. Зато теперь повод появился. Женские сборные Канады и России провели игру группового этапа, которая началась с часовой задержкой, в масках. С трудом представляю, как в них можно нормально дышать, прогуливаясь лишь бодрым шагом.

Постоянные ускорения и быстрые смены на льду без возможности получить нормальную дозу кислорода — настоящее испытание даже для профессиональных спортсменов. Хотя участницы с обеих сторон после матча на вопрос о том, как им игралось в масках, реагировали спокойно. Пришлось непросто, но терпимо.

Сборная Канады и&nbsp;России проводят матч на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;масках. Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

Скандал родился на пустом месте. Однако обстоятельства, которые ему предшествовали, свидетельствуют исключительно о человеческом факторе. Это не заговор против кого-то. Всего лишь обычное упущение — их в эпоху коронавируса было уже достаточно. На этот раз организаторы не смогли своевременно предоставить результаты тестов обеих команд. Более того, китайской стороне своевременно не удалось донести информацию о задержке начала матча до российской команды.

Наши девушки успели выйти на лед, тогда как канадки, уже получившие соответствующие инструкции, остались в раздевалке. Таким образом, организаторы едва не спровоцировали конфликт. Хорошо, что у обеих сборных хватило ума и выдержки, чтобы не разжигать скандал.

Канада — главный фаворит турнира наряду со сборной США. Сейчас они из-за положительного теста прямо перед матчем вывели из состава форварда Эмили Кларк. Рисковать здоровьем своих игроков задолго до решающих матчей не имеет смысла. Россиянки сразу по приезде в Пекин из-за положительных тестов на «корону» лишились почти трети команды. Постоянные ограничения, пребывание в карантине, бесчисленные проверки — с этим сборной России придется жить всю Олимпиаду, одновременно надеясь, что к матчам плей-офф все смогут вернуться в строй.

Вратарь сборной России Дарья Гредзен вынуждена была начать матч в&nbsp;двух масках. Как и&nbsp;все.

Изначальные призывы жестко наказать канадскую команду и выписать ей «технарь» за неявку понять не могу даже без учета открывшихся позднее обстоятельств. При таком раскладе получился бы скандал всемирного значения. Задача всех причастных — провести нормальный турнир, насколько позволяют условия. Для этого надо играть в хоккей, а не заниматься кабинетными войнами.

В конце декабря из-за дурацкого протокола пришлось досрочно завершить молодежный чемпионат мира. Теперь его проведут лишь во второй половине августа. Не случайно сейчас оперативно разруливал ситуацию сам глава ИИХФ Люк Тардиф. Ему меньше всего хочется угробить еще один турнир. Техническое поражение или отмена матча могли вызвать цепную реакцию. Функционер сработал хорошо. Сборная России получила отличную практику в матче с соперником высокого уровня. Для борьбы за медали надо обыгрывать тех, кто тебе по силам. Канадки и американки объективно находятся в другой галактике.

7 февраля. Пекин. Канада — Россия — 6:1. Мика Занди-Харт (слева) и Полина Болгарева. Фото AFP
7 февраля. Пекин. Канада — Россия — 6:1. Мика Занди-Харт (слева) и Полина Болгарева.
Фото AFP
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
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