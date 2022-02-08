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Сегодня, 09:27

Женская сборная Канады по хоккею обыграла США на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Женская сборная Канады обыграла команду США в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.

Канадки завершили групповую стадию на первом месте в группе А с 4 победами в 4 матчах.

Сборная США потерпела первое поражение на Играх в Китае.

Обе команды вышли в плей-офф Олимпиады.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа A

США — Канада — 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)

Голы: Дженнер — 5 (бол., Филье, Пулен), 14:10 — 0:1. Камеранези — 2 (Паннек, Барнс), 29:17 — 1:1. Карпентер — 4 (бол., Кессел, Келлер), 31:34 — 2:1. Дженнер — 6 (Нерс), 32:00 — 2:2. Рэттрэй — 3 (Спунер, Зэнди-Харт), 34:25 — 2:3. Пулен — 2 (буллит), 37:25 — 2:4.

Вратари: Руни (57:23) — Дебьен.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 53 (16+16+21) — 27 (5+16+6).

Судьи: Лифферс, Манта.

8 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.

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