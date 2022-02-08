Женская сборная Канады по хоккею обыграла США на Олимпиаде в Пекине
Женская сборная Канады обыграла команду США в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.
Канадки завершили групповую стадию на первом месте в группе А с 4 победами в 4 матчах.
Сборная США потерпела первое поражение на Играх в Китае.
Обе команды вышли в плей-офф Олимпиады.
Хоккей
Олимпийские игры-2022. Женщины
Группа A
США — Канада — 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)
Голы: Дженнер — 5 (бол., Филье, Пулен), 14:10 — 0:1. Камеранези — 2 (Паннек, Барнс), 29:17 — 1:1. Карпентер — 4 (бол., Кессел, Келлер), 31:34 — 2:1. Дженнер — 6 (Нерс), 32:00 — 2:2. Рэттрэй — 3 (Спунер, Зэнди-Харт), 34:25 — 2:3. Пулен — 2 (буллит), 37:25 — 2:4.
Вратари: Руни (57:23) — Дебьен.
Штраф: 2 — 12.
Броски: 53 (16+16+21) — 27 (5+16+6).
Судьи: Лифферс, Манта.
8 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.