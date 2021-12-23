Жамнов рассказал о первой реакции на решение НХЛ отказаться от поездки на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение руководства НХЛ отказаться от участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх-2022.

«Нельзя сказать, что было понятно, что НХЛ не поедет. Думаю, что вопрос стоял чисто в пандемии. Конечно, это тяжело для ребят из НХЛ. Олимпиада — это Олимпиада. Не только наши ребята расстроены, но и иностранцы.

Я уже говорил, что от нас тут мало что зависит. Хотелось бы, чтобы на этом турнире участвовали все сильнейшие хоккеисты. Для возрастных ребят типа Саши Овечкина и Жени Малкина — это больной вопрос», — сказал Жамнов.

Также специалист отметил, что у него нет информации о возможном переносе Игр.

«Знаю, что подготовка со стороны оргкомитета идет полным ходом. У нас нет информации о переносе Олимпиады. Но пандемия — это непредсказуемая вещь», — сказал тренер.

Напомним, 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом не выступят на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.