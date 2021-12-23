Ковальчук о решении НХЛ: «Овечкин и Малкин очень переживают. Надеюсь, это не последняя Олимпиада для них»
Ковальчук заявил, что Овечкин и Малкин переживают из-за решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин
12:46
Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекин.
«Для многих ребят это удар. Уже разговаривал с Сашей Овечкиным и Женей Малкиным. Они переживают по этому поводу. Надеюсь, что это не последняя Олимпиада в их карьере. Но мы были готовы к решению к НХЛ. У нас есть кандидаты, которые съездили на Кубок Первого канала», — сказал Ковальчук.
Вчера, 22 декабря НХЛ объявила об отказе отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекин из-за ситуации на фоне распространения коронавируса. Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.
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