Ковальчук о решении НХЛ: «Овечкин и Малкин очень переживают. Надеюсь, это не последняя Олимпиада для них»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекин.

«Для многих ребят это удар. Уже разговаривал с Сашей Овечкиным и Женей Малкиным. Они переживают по этому поводу. Надеюсь, что это не последняя Олимпиада в их карьере. Но мы были готовы к решению к НХЛ. У нас есть кандидаты, которые съездили на Кубок Первого канала», — сказал Ковальчук.

Вчера, 22 декабря НХЛ объявила об отказе отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекин из-за ситуации на фоне распространения коронавируса. Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.