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Брызгалов: «Овечкин и в 44 года сможет сыграть на Олимпиаде. Посмотрите, что он творит в НХЛ»

Брызгалов считает, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде даже в 44 года
10:25
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов считает, что отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин не скажется на нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«При здоровье Овечкина он и в 44 сыграет как Ягр, так что эта Олимпиада для него не последний шанс. Вы посмотрите, что он творит в НХЛ», — приводит «Чемпионат» слова Брызгалова.

Вчера, 22 декабря НХЛ объявила о том, что не будет отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекин из-за пандемии коронавируса. Таким образом, Овечкин, как и другие российские хоккеисты из лиги, не сможет выступить на Играх. Отметим, что 36-летний форвард «Вашингтона» в данный момент занимает третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ с 47 (22+25) очками.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4554103-bryzgalov-ovechkin-i-v-44-goda-sygraet-na-olimpiade-posmotrite-chto-on-tvorit-v-nhl.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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