Брызгалов: «Овечкин и в 44 года сможет сыграть на Олимпиаде. Посмотрите, что он творит в НХЛ»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов считает, что отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин не скажется на нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

«При здоровье Овечкина он и в 44 сыграет как Ягр, так что эта Олимпиада для него не последний шанс. Вы посмотрите, что он творит в НХЛ», — приводит «Чемпионат» слова Брызгалова.

Вчера, 22 декабря НХЛ объявила о том, что не будет отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекин из-за пандемии коронавируса. Таким образом, Овечкин, как и другие российские хоккеисты из лиги, не сможет выступить на Играх. Отметим, что 36-летний форвард «Вашингтона» в данный момент занимает третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ с 47 (22+25) очками.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.