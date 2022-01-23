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Сегодня, 23:40

Жамнов: «Есть много времени до первой игры, когда мы определимся, кто будет основным вратарем»

Жамнов рассказал, кто определит основного вратаря сборной России по хоккею на Олимпиаду
Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, когда будет определен основной вратарь команды на Олимпиаду в Пекине.

«У нас есть довольно много времени до первой игры, когда мы определимся, кто будет основным вратарем. Эту инициативу мы полностью доверяем тренеру вратарей Сергею Наумову. Он скажет нам об этом непосредственно перед первым матчем», — отметил Жамнов.

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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