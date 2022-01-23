Жамнов: «Есть много времени до первой игры, когда мы определимся, кто будет основным вратарем»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, когда будет определен основной вратарь команды на Олимпиаду в Пекине.

«У нас есть довольно много времени до первой игры, когда мы определимся, кто будет основным вратарем. Эту инициативу мы полностью доверяем тренеру вратарей Сергею Наумову. Он скажет нам об этом непосредственно перед первым матчем», — отметил Жамнов.

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.