Жамнов: «Неправильно говорить, что у нас железобетонные шансы на золотые медали»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказал свое мнение по поводу того, что команда является фаворитом Олимпиады в Пекине.

«Отсутствие игроков из НХЛ — минус для всего хоккея. Всегда хочется, чтобы на Олимпиаду приезжали сильнейшие. С другой стороны, Олимпиада — есть Олимпиада, — отметил Жамнов. — Ее золотая медаль остается на всю жизнь. Для нас это большая ответственность. Мы это прекрасно понимаем.

Неправильно говорить, что у нас железобетонные шансы на золотые медали. Это спорт. В Пхенчхане никто не думал, что немцы дойдут до финала. Сами вспомните этот финал. Все будет зависеть только от нас. Если мы сыграем в каждом матче так, как мы можем, у нас все получится".

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.