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Сегодня, 23:08

Только один из девяти лучших российских бомбардиров КХЛ попал в состав сборной России на Олимпиаду

Роман Шишов
Корреспондент

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Примечатльно, что из девяти лучших бомбардиров КХЛ этого сезона, в состав сборной попал лишь один хоккеист — нападающий «Динамо» Вадим Шипачев. Он лидирует в гонке — в 48 матчах сезона он набрал 67 (24+43) очков.

На десятом месте в гонке баомбардиров находится нападающий СКА Никита Гусев. Он попал в окончательную заявку сборной России.

Напомним, что игроки НХЛ не примут участие в предстоящей Олимпиаде из-за запрета вследствие пандемии коронавируса.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Вадим Шипачев
Сборная России по хоккею
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