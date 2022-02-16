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Сегодня, 11:51

«Финнов мы не боимся, будем готовы противостоять». Жамнов — о сопернике России в полуфинале Олимпиады

Главный тренер Жамнов заявил, что сборная России по хоккею не боится Финляндию
Сергей Федоров
Корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Он отметил, что гол поможет капитану Вадиму Шипачеву раскрепоститься.

«Надеюсь, гол Шипачева снимет с него психологический груз. Думаю, Вадик раскрепостится и еще забьет важные голы, — отметил Жамнов. —  Удаления, конечно, иногда ломают концентрацию. Постараемся, чтобы в дальнейшем этого избежали.

Мы не знаем, с кем будем играть. Это не от нас зависит. Финнов мы не боимся, будем готовы противостоять. Победа для всех валидольная. Кто мог подумать, что словаки обыграют США? Это плей-офф. В каждом матче говорим, что необходима коммуникация в нашей зоне".

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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