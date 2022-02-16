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Сегодня, 11:48

Жамнов: «Дания — очень хорошая команда. Игра была тяжелая, вязкая»

Жамнов назвал тяжелым четвертьфинальный матч сборной России против Дании на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

«Тяжелая игра. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотели закончить все в первом периоде, но не получилось реализовать моменты. У нас осталось два важных матча на этом турнире.

Ошибки? Наверное, потеряли концентрацию. При счете 1:1 была какая-то нервозность. Но это плей-офф. Ребята молодцы, в итоге справились», — сказал Жамнов.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Хоккей
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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