Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

«Тяжелая игра. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотели закончить все в первом периоде, но не получилось реализовать моменты. У нас осталось два важных матча на этом турнире.



Ошибки? Наверное, потеряли концентрацию. При счете 1:1 была какая-то нервозность. Но это плей-офф. Ребята молодцы, в итоге справились», — сказал Жамнов.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.