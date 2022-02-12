Жамнов после поражения от Чехии заявил, что у него нет претензий к хоккеистам сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился впечатлениями после поражения от Чехии (5:6 ОТ) в матче олимпийского хоккейного турнира.

— Напомните регламент. Воронков не получает автоматом пропуск следующего матча?

— Не знаю. Сейчас я только с игроками поговорил и пришел к вам. Нюансы эти еще не выяснял.

— Сегодня собрание было грустное или веселое?

— Веселое. Почему должно быть грустным?

— Не знаю. Мне все понравилось, кроме меньшинства.

— Хорошо, что это произошло сейчас

— Что именно?

— У нас есть спецбригада, которой мы показываем видео, как играют другие команды. В каких-то моментах ребята просто чуть подустали, пропала концентрация. В каких-то моментах не выполнили то, что от них просили. Но в целом ребята старались, бились, ложились под шайбу. У меня нет претензий ни к одному игроку.

— Сегодня один из игроков чуть не получил травму, когда бортик случайно открылся.

— Бортик открывается уже не первый раз, это происходило во многих матчах. Мы же смотрим другие игры. Частенько там бортики открываются. Этот вопрос, наверно, не ко мне, а к организаторам турнира. Я за бортики не отвечаю. Вы уж извините.

— Ковальчук отвечает.

— Он тоже не отвечает. Алексей (корреспондент «СЭ»), наверно ты будешь отвечать за бортики. Думаю, у тебя получится.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.