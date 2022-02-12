Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:36

Вячеслав Быков оценил игру сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпиады

Быков оценил на четверку игру сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпиады
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру национальной команды на групповом этапе Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Мы вышли из группы. И это уже четверка! Важен результат. Сейчас начинается самое важное — плей-офф. В Альбервиле мы тоже сгорели чехам, но потом все закончилось как нужно», — сказал Быков «СЭ».

12 февраля сборная России провела заключительный матч на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира, в котором уступила чехам в овертайме — 5:6 ОТ.

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Вячеслав Быков
2
1
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»
Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
«Воронков ничего не понял после МЧМ-2020». Кожевников — об удалении российского хоккеиста с Чехией
Засуживали ли Россию в матче с Чехией? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 20.00
Жамнов — о матче с Чехией: «Надо отдать должное игрокам, что не бросили руки, когда счет стал 4:2»
Жамнов — о поражении от Чехии: «У меня нет претензий ни к одному игроку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спасибо судьям». Жамнов назвал причину поражения сборной России в матче против Чехии

Жамнов — о поражении от Чехии: «У меня нет претензий ни к одному игроку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости