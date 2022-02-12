Вячеслав Быков оценил игру сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпиады

Быков оценил на четверку игру сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру национальной команды на групповом этапе Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Мы вышли из группы. И это уже четверка! Важен результат. Сейчас начинается самое важное — плей-офф. В Альбервиле мы тоже сгорели чехам, но потом все закончилось как нужно», — сказал Быков «СЭ».

12 февраля сборная России провела заключительный матч на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира, в котором уступила чехам в овертайме — 5:6 ОТ.

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля.