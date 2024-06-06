Силкин: «Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Наверное, есть причины, по которым уволили Федотова из ЦСКА. Скорее всего руководство ожидало большего от Владимира Валентиновича. Что касается Николича, он неплохо работал в «Локомотиве». Посмотрим, что Николич покажет в ЦСКА и тогда скажем, кто лучше сработал — Марко или Федотов. Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит Федотова, который возглавлял ЦСКА с лета 2022 года.