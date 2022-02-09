Россия может проиграть все оставшиеся матчи, но все равно попадет в плей-офф. Регламент олимпийского турнира
Сборная России победила Швейцарию (1:0) в стартовом матче Олимпиады-2022.
На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.
Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Критерии «посева» 12 команд выглядит так:
1. Место в группе
2. Число очков
3. Разность шайб
4. Число заброшенных шайб
5. Рейтинг ИИХФ
Сетка четвертьфиналов выглядит так:
1 (номер посева) — победитель матча 8-9
2 — победитель матча 7-10
3 — победитель матча 6-11
4 — победитель матча 5-12