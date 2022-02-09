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Сегодня, 14:01

Россия может проиграть все оставшиеся матчи, но все равно попадет в плей-офф. Регламент олимпийского турнира

Россия может проиграть все оставшиеся матчи, но все равно попадет в плей-офф Олимпиады-2022
Сборная России победила Швейцарию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная России победила Швейцарию (1:0) в стартовом матче Олимпиады-2022.

На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

12.02.2022 | Россия — Чехия

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

1. Место в группе
2. Число очков
3. Разность шайб
4. Число заброшенных шайб
5. Рейтинг ИИХФ

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9
2 — победитель матча 7-10
3 — победитель матча 6-11
4 — победитель матча 5-12

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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