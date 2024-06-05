Царукян поймал аллигатора в США, задушил руками и пристрелил. Сделает из него ботинки для турнира с Махачевым
Не успели утихнуть вчерашние заявления Армана Царукяна про «конченого мешка» Порье и «переоцененного» Махачева, как боец из Краснодара снова лихо набросил.
В свежем интервью американскому журналисту Ариэлю Хельвани он рассказал дикую историю про то, как недавно выловил во Флориде крокодила, задушил его голыми руками, а потом пристрелил. Приводим ее в диалоге.
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— Я видел фото, где ты с аллигатором на шее. Он живой, что это вообще было?
— Я задушил его. Поймал его на спиннинг, вытащил из реки, задушил и положил на шею.
— Я в это не верю. Серьезно?
— Я могу отправить тебе видео. Во Флориде я получил лицензию на убийство аллигатора. Ты закидываешь на крючок и ловишь, мы с другом в итоге вдвоем вытащили аллигатора. Он был 7-8 футов, бывают аллигаторы большие, 12-13. К счастью, этот был маленький. Он весил где-то 50-70 фунтов.
— А для наживки что?
— Ничего. Никакого мяса, ничего, просто пустой крючок.
— И потом задушил его?
— Да, я задушил и пристрелил потом.
— Да брось, ты серьезно? Кто вам дал лицензию?
— Друг пробил. Вообще, я много животных убил, но других животных жалко, а аллигатора — окей. Потому что они едят людей.
— Ты не нервничал, когда душил его? Что он может укусить.
— Нет, друг держал пасть.
— Удушение сзади, гильотина?
— Удушение сзади, я со спины душил его, бэк-маунт (смеется). Потом пристрелил его. У нас есть видео, как мы тащим его из воды.
— Господи Иисусе... И что потом вы сделали с крокодилом?
— Ботинки. Я приду в них на мой титульный бой. Ботинки из кожи аллигатора.
— Будешь ли ты еще проделывать такое, убивать аллигаторов?
— Не думаю. Это было легко, я не люблю, когда легко. Бросил крючок, и все. Вот вытаскивать — да, нелегко. Я люблю искать, люблю реальную охоту, настоящее мясо. На горных козлов охотиться. Родители злятся на меня из-за этого. Говорят: «Не приноси это мясо домой, готовь его в другом месте». Им не нравится охота.