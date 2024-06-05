Царукян поймал аллигатора в США, задушил руками и пристрелил. Сделает из него ботинки для турнира с Махачевым

Боец UFC Царукян рассказал, как поймал и задушил аллигатора в США

Охотник.

Не успели утихнуть вчерашние заявления Армана Царукяна про «конченого мешка» Порье и «переоцененного» Махачева, как боец из Краснодара снова лихо набросил.

В свежем интервью американскому журналисту Ариэлю Хельвани он рассказал дикую историю про то, как недавно выловил во Флориде крокодила, задушил его голыми руками, а потом пристрелил. Приводим ее в диалоге.

***

— Я видел фото, где ты с аллигатором на шее. Он живой, что это вообще было?

— Я задушил его. Поймал его на спиннинг, вытащил из реки, задушил и положил на шею.

— Я в это не верю. Серьезно?

— Я могу отправить тебе видео. Во Флориде я получил лицензию на убийство аллигатора. Ты закидываешь на крючок и ловишь, мы с другом в итоге вдвоем вытащили аллигатора. Он был 7-8 футов, бывают аллигаторы большие, 12-13. К счастью, этот был маленький. Он весил где-то 50-70 фунтов.

— А для наживки что?

— Ничего. Никакого мяса, ничего, просто пустой крючок.

— И потом задушил его?

— Да, я задушил и пристрелил потом.

— Да брось, ты серьезно? Кто вам дал лицензию?

— Друг пробил. Вообще, я много животных убил, но других животных жалко, а аллигатора — окей. Потому что они едят людей.

— Ты не нервничал, когда душил его? Что он может укусить.

— Нет, друг держал пасть.

— Удушение сзади, гильотина?

— Удушение сзади, я со спины душил его, бэк-маунт (смеется). Потом пристрелил его. У нас есть видео, как мы тащим его из воды.

— Господи Иисусе... И что потом вы сделали с крокодилом?

— Ботинки. Я приду в них на мой титульный бой. Ботинки из кожи аллигатора.

Арман Царукян. Фото Global Look Press

— Будешь ли ты еще проделывать такое, убивать аллигаторов?

— Не думаю. Это было легко, я не люблю, когда легко. Бросил крючок, и все. Вот вытаскивать — да, нелегко. Я люблю искать, люблю реальную охоту, настоящее мясо. На горных козлов охотиться. Родители злятся на меня из-за этого. Говорят: «Не приноси это мясо домой, готовь его в другом месте». Им не нравится охота.