«Локомотив» подписал контракт с Радуловым

Форвард Александр Радулов подписал контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 37-летним нападающим рассчитано на один сезон.

Радулов выступал за «Ак Барс» с 2022 года. В минувшем сезоне 37-летний форвард сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.