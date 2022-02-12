Нападающий сборной России Станислав Галиев прокомментировал поражение от команды Чехии (5:6 ОТ) в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Хорошо, что не сдались в третьем периоде, показали характер, показали, что можем играть «5 на 5».

— У нас было хорошее меньшинство, но сегодня оно подвело. С чем это связано?

— Мы разбирали меньшинство, но, наверное, у чехов очень хорошие исполнители.

— Вы сегодня перешли в звено к Шипачеву? Вам с ним получше стало?

— Получше, но все равно надо прибавлять. Думаю, у нас все еще впереди.

— Вы же в «Динамо» действуете довольно уверенно. В чем проблема?

— Честно, не знаю. Стараюсь выполнять такую черновую работу. Это мой первый такой эмоциональный турнир. Может быть с этим связано. Пытаюсь расслабляться и не думать об этом.

— Сегодня стоит гордиться, что мы забили столько много или говорить о том, что все плохо и мы пропустили шесть шайб?

— Есть и плюсы, и минусы. Плюс, что не сдались, минус — проиграли игру.