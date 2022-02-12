«Спасибо судьям». Жамнов назвал причину поражения сборной России в матче против Чехии

Алексей Жамнов назвал причину поражения сборной России в матче против Чехии на ОИ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча с Чехией (5:6 ОТ) дал оценку эпизоду, в котором матч-штраф получил нападающий российской команды Дмитрий Воронков.

— Теперь никто не скажет, что сборная России играет в скучный хоккей.

— Спасибо судьям.

— А что судьи? Удаление Воронкова же было, подножка у Никишина тоже была.

— Но овертайме, когда мы играли 3х4 было такое уже удаление — задержка после вбрасывания.

— Вы не считаете, что удаление Воронкова это 5+20?

— Там спорный момент. Но то, что я видел на экране, там игрок шел, наклонив голову — это тоже нужно учитывать. По мне там нет 5+20.

— Как Воронков должен был сыграть в том эпизоде?

— Он шел к шайбе и это игровой момент. Здесь тяжело сказать. В принципе он все делал правильно, прикрывал корпусом шайбу.

— Что вы ему сказали?

— Это наша внутренняя кухня. Мы просто попросили учитывать все эти нюансы.

— Вы поняли, что судьи стали судить совсем иначе? Будто бы переключились.

— Скажу что, что это было видно. Не знаю, почему, но это было так, как вы говорите.

По итогам группового этапа сборная России (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. Вторыми стали датчане (6), третьими — чехи (5), четвертыми — швейцарцы (1).