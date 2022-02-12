«Спасибо судьям». Жамнов назвал причину поражения сборной России в матче против Чехии
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча с Чехией (5:6 ОТ) дал оценку эпизоду, в котором матч-штраф получил нападающий российской команды Дмитрий Воронков.
— Теперь никто не скажет, что сборная России играет в скучный хоккей.
— Спасибо судьям.
— А что судьи? Удаление Воронкова же было, подножка у Никишина тоже была.
— Но овертайме, когда мы играли 3х4 было такое уже удаление — задержка после вбрасывания.
— Вы не считаете, что удаление Воронкова это 5+20?
— Там спорный момент. Но то, что я видел на экране, там игрок шел, наклонив голову — это тоже нужно учитывать. По мне там нет 5+20.
— Как Воронков должен был сыграть в том эпизоде?
— Он шел к шайбе и это игровой момент. Здесь тяжело сказать. В принципе он все делал правильно, прикрывал корпусом шайбу.
— Что вы ему сказали?
— Это наша внутренняя кухня. Мы просто попросили учитывать все эти нюансы.
— Вы поняли, что судьи стали судить совсем иначе? Будто бы переключились.
— Скажу что, что это было видно. Не знаю, почему, но это было так, как вы говорите.
По итогам группового этапа сборная России (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. Вторыми стали датчане (6), третьими — чехи (5), четвертыми — швейцарцы (1).