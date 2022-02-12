Второй период матча Россия — Чехия дважды прерывалась из-за сломанной калитки на арене

По ходу матча группового этапа олимпийского хоккейного турнира между командами России и Чехии на арене, где проходит игра, была выявлена техническая неисправность.

По ходу второго периода судьи дважды прерывали игру, так как открывалась калитка, которая ведет со льда в подтрибунное помещение.

Калитка распахивалась, когда хоккеисты проводили силовые приему борта. Судьи были вынуждены останавливать игру и пытаться закрыть распахнутую дверь.