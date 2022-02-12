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Сегодня, 17:20

Второй период матча Россия — Чехия дважды прерывалась из-за сломанной калитки на арене

Иван Шитик
Корреспондент
Матч России и Чехии на Играх в Пекине.

По ходу матча группового этапа олимпийского хоккейного турнира между командами России и Чехии на арене, где проходит игра, была выявлена техническая неисправность.

По ходу второго периода судьи дважды прерывали игру, так как открывалась калитка, которая ведет со льда в подтрибунное помещение.

Калитка распахивалась, когда хоккеисты проводили силовые приему борта. Судьи были вынуждены останавливать игру и пытаться закрыть распахнутую дверь.

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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