Вратарь сборной России Федотов обратился к болельщикам после поражения от Финляндии в финале Олимпиады

Вратарь сборной России Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

«Вместе мы сила, Россия! Пусть это и банальные слова, но без больших поражений не бывает больших побед! Спасибо вам за вашу веру и поддержку до конца», — написал в сторис своего Instagram Федотов.

Сторис Ивана Федотова. Фото Instagram

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады. Финны впервые в истории стали олимпийскими чемпионами.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится сегодня, начало — в 15.00 (мск).