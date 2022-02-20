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Сегодня, 12:56

Вратарь сборной России Федотов обратился к болельщикам после поражения от Финляндии в финале Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Вратарь сборной России Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

«Вместе мы сила, Россия! Пусть это и банальные слова, но без больших поражений не бывает больших побед! Спасибо вам за вашу веру и поддержку до конца», — написал в сторис своего Instagram Федотов.

Сторис Ивана Федотова. Фото Instagram
Сторис Ивана Федотова.
Фото Instagram

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады. Финны впервые в истории стали олимпийскими чемпионами.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится сегодня, начало — в 15.00 (мск).

Иван Федотов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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