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Сегодня, 17:01

«Это не та игра, которую хотели видеть болельщики». Плющев — о матче против Швейцарии

Владимир Плющев оценил игру сборной России в матче против Швейцарии на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды над Швейцарией (1:0) в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Впечатления от игры остались не самые радостные, — сказал Плющев «СЭ». — Можно все списать на первый матч, на стартовое волнение, но это должно быть в первых 5-7 минутах игры. Дальше все должно отскакивать от зубов. Не увидел мощной игры в атаке, голов, которых хотел. Один курьезный гол, который определил исход матча. Может, для швейцарцев это и хорошо, но для нас немного не та игра, которую хотели видеть болельщики и специалисты».

Единственную шайбу заброси Антон Слепышев — рикошетом от хоккеиста швейцарцев.

«Игра получилась неинтересной. Швейцарцы особенно не закрывались в зоне. Они рассчитывали на хорошие контратаки, создавали моменты, но мастерства не хватало их завершать. А почему мы так сыграли в нападении... В нашем составе есть мощные нападающие, которые должны были продавливать оборону соперника. Мы ждали большей энергетики от этого матча», — добавил Плющев.

В рамках группового турнира в Китае сборной России предстоит провести еще два матча: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
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