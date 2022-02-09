Спортивный телекомментатор Владимир Стогниенко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от работы на хоккейном матче сборных ОКР и Швейцарии на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Казалось, что на чемпионате Европы по футболу столько времени не тратил на подготовку. Cпециально пересмотрел почти все матчи сборной на Кубке Первого канала. Много читал, звонил в Швейцарию, в Пекин корреспондентам Александру Абрамову и пресс-атташе Александру Бедареву. Потратил дней пять, чтобы подготовиться. До этого комментировал хоккей на Кубке мира в 2016 году в Сети, а в эфире федерального канала еще нет. Было сложно, темп и ритм совсем другой, нужно было к нему привыкнуть, еще и в паре с уважаемым человеком, Андреем Васильевичем», — сказал Стогниенко «СЭ».

Также спортивный тележурналист ответил на критику зрителей трансляции матча хоккейных сборных ОКР и Швейцарии.

«Было понятно, что хотя бы разочек скажу про футболистов. Но все остальное было по делу. Из недостатков — нужно быть активнее в репортаже, за этот матч вроде привык к темпу. Думаю, в следующем матче будет бодрее. Один раз назвал шайбу мячом. Оговорка, такие вещи происходят автоматически. Так лучше не делать, но в данном случае серьезной ошибкой это не являлось. Думаю, многие болельщики скорее улыбнулись, тем более что забили ногой», — добавил Стогниенко.

Владимир Стогниенко комментировал игру в паре с Андреем Николишиным.

Дебютный матч сборной ОКР по хоккею на зимних Играх-2022 в Пекине завершился победой с минимальным преимуществом над Швейцарией (1:0). Следующий матч сборная ОКР проведет с Данией 11 февраля. Начало встречи — в 07.10 по московскому времени.