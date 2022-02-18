Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев ответил на вопросы журналистов после поражения в полуфинале Олимпиады-2022 от России (1:2 Б).

— Мы провели хороший матч. Могли победить даже по буллитам. Последний буллит россиян — это сильно. Взял Россию на плечи — и забил. Мы провели хороший матч. Доволен, как сыграла команда. У нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола.

— Разбирали ли вы, как российские игроки бьют буллиты?

— Ларс Юханссон играет с ними, он хорошо знает российских игроков. Он был готов к буллитам.

— Когда был момент для вашей команды, чтобы выиграть матч?

— Нам надо было реализовывать моменты, которые у нас были. У нас возникали шансы в третьем периоде, но мы не забили. Иногда такое бывает.

— Ваша команда играла с Россией и Финляндией. Какая сборная сильнее? Эти сборные встретятся в финале.

— Это будет вязкая игра от обороны, встретятся две сильные команды. Прежде всего, они думают о своей игре. Но у каждой команды есть хоккеисты, которые хороши в атаке. Если у них появятся моменты, они их используют. Эти команды умеют забивать, у них много обученных игроков. Голов в финале вряд ли будет много, но матч будет хорошим.

Сегодня, 18 февраля сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады в серии буллитов. Победный бросок выполнил форвард россиян Арсений Грицюк.

В финале Олимпиады сборная России сыграет с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 7.10 (мск). Швеция разыграет бронзовые медали со Словакией завтра, 19 февраля (начало — в 16.10 мск).