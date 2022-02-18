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Сегодня, 19:47

Жамнов: «Выпустить Грицюка на буллиты это решение тренерского штаба, понимали, что рискуем»

Жамнов объяснил решение выпустить Грицюка на буллиты в полуфинале Олимпиады-2022 со Швецией
Игорь Рабинер
,  
Владимир Пушкарев
Алексей Жамнов.
Фото Reuters

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы в полуфинале Олимпиады-2022 над Швецией (2:1Б).

— Сколько вы нервов оставили?

— Я думаю, все нервы оставили. Большая победа для нас всех. Быть в финале две Олимпиады подряд дорогого стоит. Сейчас ушли эмоции, появилась такая усталость. Для нас задача подготовиться к Финляндии в воскресенье. Завтра восстановиться, провести тренировку и быть готовыми к воскресенью.

— Чье решение было выпустить Грицюка на буллиты?

— Наше, тренерского штаба. Понимали, что рискуем. Но я как старший тренер взял эту ответственность. Мы смотрим тренировки, делаем на них буллиты. Видим, кто может забить, кто нет. Знаем, как игроки используют свою технику, как они стараются забить. Подумали, что против этого вратаря это может сработать — сработало.

— Гусева три раза поставили. Какая была логика?

— Он хороший исполнитель буллитов. Где-то сработало, где-то не сработало. Сейчас главное, что мы в финале.

— Как определяли очередность пятерки?

— Всем тренерским штабом определяли.

В финале, 20 февраля, сборная России встретится с Финляндией. Начало в 7.10 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Арсений Грицюк
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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