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Сегодня, 09:49

Сборная Словакии по буллитам обыграла США и вышла в полуфинал Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент
Хоккеисты сборной Словакии.
Фото Reuters

Сборная Словакии по хоккею в четвертьфинальном матче Олимпиады-2022 обыграла в серии буллитов США со счетом 3:2.

На шайбу 17-летнего Юрая Славковски американцы ответили точными бросками Ника Абруццезе и Сэма Энтжеса. За 44 секунды до конца третьего периода словаки, сняв вратаря, сравняли счет усилиями Марека Гривика. Победный буллит реализовал форвард из «Авангарда» Петер Цегларек.

Таким образом, Словакия первой вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник определится после перепосева.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

1/4 финала

США — Словакия — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Слафковски — 5 (Черешняк, Регенда), 11:45 — 0:1. Абруццезе — 1 (Бенайерс, Кэмпфер), 19:14 — 1:1. Хэнтджес — 1 (Пербикс, Смит), 28:56 — 2:1. Гривик — 2 (Чайковски, Гудачек), 59:16 — 2:2.

Победный буллит: Цегларик.

Вратари: Манн — Рыбар (58:27 — 59:16).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 35 (10+6+12+7) — 36 (8+13+11+4).

Судьи: Бьерк, Гофман.

16 февраля. Пекин. Национальный.

Олимпиада 2022: Александр Большунов&nbsp;&mdash; Александр Терентьев. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и четвертьфинал хоккеистов. Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная Словакии по хоккею
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