США обыграли Канаду в овертайме в тренировочном матче перед Олимпиадой

Только что на основной хоккейной арене Олимпиады в Пекине завершилась совместная тренировка сборных Канады и США.

Контрольным матчем ее назвать нельзя, поскольку таковые запрещены, и матч проходит без официальных судей и фиксации игрового времени. Около двух десятков арбитров в форме наблюдали за занятием из-за стекла, а матч судили тренеры.

Заключительная часть тренировки была посвящена отработке игры в овертайме три на три. Если в формате «пять на пять» шайб заброшено не было, то в овертайме, причем не завершившемся с первой заброшенной шайбой, верх взяли американцы — 2:0.

США и Канада сыграют в группе А вместе с командами Китая и Германии.