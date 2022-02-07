Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:38

США обыграли Канаду в овертайме в тренировочном матче перед Олимпиадой

Игорь Рабинер
Обозреватель

Только что на основной хоккейной арене Олимпиады в Пекине завершилась совместная тренировка сборных Канады и США.

Контрольным матчем ее назвать нельзя, поскольку таковые запрещены, и матч проходит без официальных судей и фиксации игрового времени. Около двух десятков арбитров в форме наблюдали за занятием из-за стекла, а матч судили тренеры.

Заключительная часть тренировки была посвящена отработке игры в овертайме три на три. Если в формате «пять на пять» шайб заброшено не было, то в овертайме, причем не завершившемся с первой заброшенной шайбой, верх взяли американцы — 2:0.

США и Канада сыграют в группе А вместе с командами Китая и Германии.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ИИХФ рассказал, почему сборные России и Канады играли в масках на Олимпиаде

Экс-врач «Спартака» Лю считает, что играя в масках сборные России и Канады нанесли вред здоровью
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости