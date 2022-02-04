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Сегодня, 06:47

Сорокина сыграет в воротах сборной России в матче против Швейцарии, Шохина и Дергачева — в первом звене

Стал известен состав женской сборной России на матч со Швейцарией
Сергей Разин
корреспондент

Женская сборная России в первом матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 встретится со Швейцарией.

В воротах с первых минут выйдет Мария Сорокина, в запасе Дарья Гредзен. В первой пятерке сыграют: Пирогова — Савонина, Шохина (к) — Дергачева — Фаляхова.

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 4 февраля и начнется в 7:10 мск.

Олимпиада
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