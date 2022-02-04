Стал известен состав женской сборной России на матч со Швейцарией

Женская сборная России в первом матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 встретится со Швейцарией.

В воротах с первых минут выйдет Мария Сорокина, в запасе Дарья Гредзен. В первой пятерке сыграют: Пирогова — Савонина, Шохина (к) — Дергачева — Фаляхова.

Состав на наш самый первый матч на Олимпийских играх в Пекине! Женская сборная сыграет против швейцарок, прямой эфир на @MatchTV #beijing2022 pic.twitter.com/05q8PRJQc6 — Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2022

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 4 февраля и начнется в 7:10 мск.