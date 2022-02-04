Жамнов объяснил, почему Кузьменко самый обсуждаемый игрок сборной
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов не считает, что сборную России негативно встречают. Ранее информация, что хоккеисты отправились на Олимпийские игры-2022 отдельно от других спортсменов, вызвала много споров.
— Вы считаете, что сборную негативно встречают?
— Да я не сказал бы, с этим самолетом просто третьи сутки не могут успокоиться.
— Алексей Юрьевич, вы идете на церемонию открытия?
— Посмотрим, у нас еще много работы, многое нужно сделать.
— Рады, что Вадима Шипачева выбрали знаменосцем?
— Это большая ответственность и честь представлять нашу страну на открытии. Конечно, приятно для всех нас.
— Почему Андрей Кузьменко, самый обсуждаемый игрок сборной, до сих пор не в основном составе?
— Может мы его не ставим, потому что он самый обсуждаемый. Будет и вам, про что писать.