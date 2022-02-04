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Сегодня, 06:35

Жамнов объяснил, почему Кузьменко самый обсуждаемый игрок сборной

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов не считает, что сборную России негативно встречают. Ранее информация, что хоккеисты отправились на Олимпийские игры-2022 отдельно от других спортсменов, вызвала много споров.

Хоккеисты сборной России по&nbsp;хоккею. Хоккейная сборная отказалась лететь в Пекин с другими спортсменами. Оправдать такое поведение может только золото

— Вы считаете, что сборную негативно встречают?

— Да я не сказал бы, с этим самолетом просто третьи сутки не могут успокоиться.

— Алексей Юрьевич, вы идете на церемонию открытия?

— Посмотрим, у нас еще много работы, многое нужно сделать.

— Рады, что Вадима Шипачева выбрали знаменосцем?

— Это большая ответственность и честь представлять нашу страну на открытии. Конечно, приятно для всех нас.

— Почему Андрей Кузьменко, самый обсуждаемый игрок сборной, до сих пор не в основном составе?

— Может мы его не ставим, потому что он самый обсуждаемый. Будет и вам, про что писать.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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