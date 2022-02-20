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Сегодня, 07:13

Скотти Боумэн будет смотреть финал Олимпиады Россия — Финляндия

Игорь Рабинер
Обозреватель

Самый титулованный тренер в истории НХЛ Скотти Боумэн будет смотреть финал Олимпиады Финляндия — Россия, несмотря на позднее время начала матча во Флориде (в 23.10), где зимой живет 88-летняя легенда.

Об этом Боумэн сообщил своему бывшему игроку в «Детройт Ред Уингз» Игорю Ларионову, который комментирует игру на Первом канале, а Ларионов рассказал об этом обозревателю «СЭ».

Финал Олимпиады Россия — Финляндия начался в 7.10 по московскому времени.

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия: финал Олимпиады. Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Скотти Боумэн
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