Скотти Боумэн будет смотреть финал Олимпиады Россия — Финляндия

Самый титулованный тренер в истории НХЛ Скотти Боумэн будет смотреть финал Олимпиады Финляндия — Россия, несмотря на позднее время начала матча во Флориде (в 23.10), где зимой живет 88-летняя легенда.

Об этом Боумэн сообщил своему бывшему игроку в «Детройт Ред Уингз» Игорю Ларионову, который комментирует игру на Первом канале, а Ларионов рассказал об этом обозревателю «СЭ».

Финал Олимпиады Россия — Финляндия начался в 7.10 по московскому времени.