Словакия проиграла Швеции на Олимпиаде в Пекине, несмотря на очередной гол 17-летнего Слафковски

Мужская сборная Швеции по хоккею победила Словакию на Олимпиаде в Пекине

Сборная Швеции обыграла Словакию в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

В составе шведов отличились Йоаким Нордстрем, Лукас Валльмарк, Макс Фриберг и Карл Клинберг.

Единственную шайбу словаков забросил 17-летний Юрай Слафковски, для которого этот гол стал третьим на Олимпиаде. Отметим, что форвард является единственным хоккеистом сборной Словакии, которому удавалось забить на этих Играх. Вчера, 10 февраля он сделал дубль в матче с Финляндией (6:2).

Сборная Швеции с 6 очками лидирует в группе C, Словакия занимает последнее место, у команды 0 очков в 2 матчах.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа C

Швеция — Словакия — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы: Нордстрем — 1 (Бенгтссон, Фриберг), 11:22 — 1:0. Валльмарк — 3 (бол., Пудас, Теммернес), 18:10 — 2:0. Фриберг — 1 (Хольм, Фолин), 19:55 — 3:0. Клингберг — 1 (п.в., Ландер, Броме), 57:44 — 4:0. Слафковски — 3 (Немец), 58:18 — 4:1.

Вратари: Хелльберг — Томек (Рыбар, 20:01, 57:22 — 57:44, 59:17).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (12+9+8) — 41 (14+16+11).