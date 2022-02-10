Дубль Валльмарка принес сборной Швеции победу над Латвией на Олимпиаде-2022

Сборная Швеции по хоккею в стартовом матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Латвию со счетом 3:2.

В составе шведов дубль оформил Лукас Валльмарк, еще одна шайба на счету Антона Ландера. Латвийская команда ответила шайбами Ренарса Крастенбергса и Николя Елисеева.

В следующем матче Швеция 11 февраля встретится со Словакией, Латвия в этот же день сыграет с Финляндией.

Олимпийские игры-2022

Группа C

Швеция — Латвия — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Валльмарк — 1 (Хольмберг, Олофссон), 9:42 — 1:0. Ландер — 1 (Броме, Клингберг), 20:30 — 2:0. Валльмарк — 2 (бол., Теммернес, Пудас), 33:39 — 3:0. Крастенбергс — 1 (бол., Балинскис, Дарзиньш), 36:07 — 3:1. Елисеев — 1 (бол., Дарзиньш, Балинскис), 46:48 — 3:2.

Вратари: Лар. Юханссон — Пунненовс (58:36).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (9+9+8) — 17 (3+4+10).

Судьи: Викман, Франо.

10 февраля. Пекин. Национальный стадион.