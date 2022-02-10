Каюмов тренировался запасными перед матчем России против Дании на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею продолжает готовиться к своему второму матчу на групповой стадии Олимпийских игр-2022. В пятницу утром команда Алексея Жамнова сыграет против Дании.

Сегодня, 10 февраля, национальная команда провела тренировку, в которой занималась в следующих звеньях:

Вратари: Федотов, Билялов.

Белые: Гусев — Шипачев — Григоренко; Никишин — Нестеров.

Красные: Галиев — Семенов — Грицюк; Яковлев — Елесин.

Синие: Слепышев — Карнаухов — Воронков; Телегин — Войнов.

Зеленые: Ткачев — Андронов — Чибисов; Шарипзянов — Минулин.

Запасные: Самонов; Марченко, Кадейкин, Плотников, Каюмов, Анисимов и Мухамадуллин.

9 февраля сборная России провела первый матч на Олимпиаде-2022 и обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил форвард Антон Слепышев.

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть — здесь.

Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.