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Сегодня, 19:17

Шипачев объяснил, почему не бил буллиты в матче со Швецией в полуфинале Олимпиады

Игорь Рабинер
,  
Мария Куцубеева
Вадим Шипачев.
Фото Reuters

Нападающий сборной России Вадим Шипачев высказался после победы команды над Швецией (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады.

— Поздравляем, отличный матч! Мы очень переживали, а вы?

— Мы тоже нервничали. Очень рад, что мы выиграли, отыгрались по буллитам. Мы верили в друг друга. Пацаны все красавцы!

— Почему вас не поставили бить буллиты?

— Потому что я их не бью. Есть ребята, которые мастеровитее меня и бьют буллиты.

— Сплочение, когда все держались, что чувствовали?

— Мы верили в друг друга, верили в ребят, которые идут бить. Все, кто били, молодцы. Мы были дружны, и вся команда рада, что мы идем дальше.

— Вадим, почему был такой тяжелый овертайм?

— Ребят, я не знаю. Нет ответа.

Сборная России встретится с Финляндией в финале Олимпиады. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.

Вадим Шипачев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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