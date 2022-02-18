Гусев про буллиты: «Был уже холодный, поэтому в конце чуть не так все сделал, но самое главное, что мы выиграли»
Нападающий сборной России Никита Гусев поделился эмоциями после победы в полуфинале Олимпиады-2022 над Швецией (2:1Б).
— Расскажи про буллиты.
— Нечего рассказать. Самое главное — выиграли.
— Ты забил в такой момент.
— Немножко был уже холодный, поэтому в конце чуть не так все сделал. Но самое главное, что мы выиграли, и это реально сейчас самое главное.
— Ты веришь во что-то мистическое? Потому что столько было моментов, совпадений, овертайм. Все в России пили валидол.
— Для нас тоже, поэтому хочется пойти отдохнуть.
— Когда шведы забили, показалось, что вы немного потеряли свою игру. С чем это было связано?
— Просто такой момент получился. Пропустили, ничего страшного. Продолжили играть дальше.
— Что говорили в овертайме друг другу?
— Просто, что верим в каждого.
— То, что пошел уже два раза подряд бить уже после забитого, как там все определял?
— Просто сказали, что я иду бить. В принципе, знал, что я буду делать, просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он меня хорошо знал.
В финале, 20 февраля, сборная России встретится с Финляндией. Начало в 07.10 по московскому времени.