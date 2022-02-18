Гусев про буллиты: «Был уже холодный, поэтому в конце чуть не так все сделал, но самое главное, что мы выиграли»

Гусев объяснил, почему ему не удалось реализовать несколько буллитов в полуфинале против Швеции

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился эмоциями после победы в полуфинале Олимпиады-2022 над Швецией (2:1Б).

— Расскажи про буллиты.

— Нечего рассказать. Самое главное — выиграли.

— Ты забил в такой момент.

— Немножко был уже холодный, поэтому в конце чуть не так все сделал. Но самое главное, что мы выиграли, и это реально сейчас самое главное.

— Ты веришь во что-то мистическое? Потому что столько было моментов, совпадений, овертайм. Все в России пили валидол.

— Для нас тоже, поэтому хочется пойти отдохнуть.

— Когда шведы забили, показалось, что вы немного потеряли свою игру. С чем это было связано?

— Просто такой момент получился. Пропустили, ничего страшного. Продолжили играть дальше.

— Что говорили в овертайме друг другу?

— Просто, что верим в каждого.

— То, что пошел уже два раза подряд бить уже после забитого, как там все определял?

— Просто сказали, что я иду бить. В принципе, знал, что я буду делать, просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он меня хорошо знал.

В финале, 20 февраля, сборная России встретится с Финляндией. Начало в 07.10 по московскому времени.