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Сегодня, 18:45

Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады. Россия вернулась на первое место, несмотря на поражение от Чехии

Сборная России по хоккею вернулась на первое место в рейтинге «посева» перед плей-офф Олимпиады
Россия — Чехия — 5:6 ОТ.
Фото Getty Images

После матчей Швейцария — Дания (3:5) и Россия — Чехия (5:6 ОТ) в олимпийском хоккейном турнире изменился рейтинг «посева» команд перед плей-офф.

Напомним, что на предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Россия vs&nbsp;Чехия. Россия проиграла Чехии в овертайме — 5:6. Онлайн-трансляция

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

  1. Место в группе

  2. Число очков

  3. Разность шайб

  4. Число заброшенных шайб

  5. Рейтинг ИИХФ

Сейчас рейтинг «посева» следующий:

  1. Россия, 1В, 7 (3), 8-6

  2. США, 1А, 6 (2), 12-2

  3. Финляндия, 1С, 6 (2), 9-3

  4. Швеция, 2С, 6 (2), 7-3

  5. Дания, 2В, 6 (3), 7-6

  6. Канада, 2А, 3 (2), 7-5

  7. Чехия, 3В, 4 (3), 9-8

  8. Германия, 3А, 3 (2), 4-6

  9. Латвия, 3С, 0 (2), 3-6

  10. Швейцария, 4В, 1 (3), 4-8

  11. Словакия, 4С, 0 (2), 3-10

  12. Китай, 4А, 0 (2), 2-11

Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9
2 — победитель матча 7-10
3 — победитель матча 6-11
4 — победитель матча 5-12

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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