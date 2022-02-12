Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады. Россия вернулась на первое место, несмотря на поражение от Чехии
После матчей Швейцария — Дания (3:5) и Россия — Чехия (5:6 ОТ) в олимпийском хоккейном турнире изменился рейтинг «посева» команд перед плей-офф.
Напомним, что на предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.
Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Критерии «посева» 12 команд выглядит так:
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Место в группе
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Число очков
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Разность шайб
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Число заброшенных шайб
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Рейтинг ИИХФ
Сейчас рейтинг «посева» следующий:
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Россия, 1В, 7 (3), 8-6
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США, 1А, 6 (2), 12-2
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Финляндия, 1С, 6 (2), 9-3
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Швеция, 2С, 6 (2), 7-3
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Дания, 2В, 6 (3), 7-6
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Канада, 2А, 3 (2), 7-5
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Чехия, 3В, 4 (3), 9-8
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Германия, 3А, 3 (2), 4-6
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Латвия, 3С, 0 (2), 3-6
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Швейцария, 4В, 1 (3), 4-8
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Словакия, 4С, 0 (2), 3-10
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Китай, 4А, 0 (2), 2-11
Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:
1 (номер посева) — победитель матча 8-9
2 — победитель матча 7-10
3 — победитель матча 6-11
4 — победитель матча 5-12