Рейтинг посева сборных перед плей-офф Олимпиады. Россия вернулась на первое место, несмотря на поражение от Чехии

Сборная России по хоккею вернулась на первое место в рейтинге «посева» перед плей-офф Олимпиады

После матчей Швейцария — Дания (3:5) и Россия — Чехия (5:6 ОТ) в олимпийском хоккейном турнире изменился рейтинг «посева» команд перед плей-офф.

Напомним, что на предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

Место в группе Число очков Разность шайб Число заброшенных шайб Рейтинг ИИХФ

Сейчас рейтинг «посева» следующий:

Россия, 1В, 7 (3), 8-6 США, 1А, 6 (2), 12-2 Финляндия, 1С, 6 (2), 9-3 Швеция, 2С, 6 (2), 7-3 Дания, 2В, 6 (3), 7-6 Канада, 2А, 3 (2), 7-5 Чехия, 3В, 4 (3), 9-8 Германия, 3А, 3 (2), 4-6 Латвия, 3С, 0 (2), 3-6 Швейцария, 4В, 1 (3), 4-8 Словакия, 4С, 0 (2), 3-10 Китай, 4А, 0 (2), 2-11

Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9

2 — победитель матча 7-10

3 — победитель матча 6-11

4 — победитель матча 5-12