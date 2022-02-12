Россия проиграла Чехии в овертайме в заключительном матче группового турнира на Олимпиаде

Сборная России провела заключительный матч на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира. Россияне уступили чехам в овертайме — 5:6.

Россияне открыли счет в начале первого периода, когда отличился нападающий Владимир Ткачев. Но чехи сумели сравнять счет до конца периода.

Во втором периоде защитник Никита Нестеров реализовал большинство. Эта шайба стала первой для России в неравных составах на турнире.

Но в конце периода нападающий Дмитрий Воронков получил матч-штраф за удар в голову соперника. Чехи дважды реализовали пятиминутное большинство.

С начала третьего периода россияне переломили ход встречи и вышли вперед — 5:4, забив три шайбы подряд. Голами отличились нападающие Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. Но почти сразу же чехи сравняли счет после ошибки голкипера Ивана Федотова.

В овертайме россияне снова остались в меньшинстве, и чехи вновь реализовали численное преимущество.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире, но все равно заняла первое место в группе.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа B

Россия — Чехия — 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Голы: Ткачев — 1 (Гусев, Нестеров), 4:51 — 1:0. Кундратек — 1 (бол., Червенка, Странски), 12:37 — 1:1. Нестеров — 1 (бол., Гусев, Плотников), 32:19 — 2:1. Крейчи — 1 (бол., Червенка, Кундратек), 38:41 — 2:2. Шпачек — 1 (бол., Шулак, Соботка), 39:16 — 2:3. Клок — 1 (Т. Зогорна, Г. Зогорна), 43:14 — 2:4. Семенов — 2 (Плотников, Андронов), 43:50 — 3:4. Грицюк — 1 (Гусев, Ткачев), 46:43 — 4:4. Чибисов — 1 (Войнов, Шипачев), 48:22 — 5:4. Гика — 1 (Седлак, Крейчи), 48:57 — 5:5. Шулак — 1 (бол., Крейчи), 64:29 — 5:6.

Вратари: Федотов — Грубец.

Штраф: 33 — 10.

Броски: 29 (6+11+12+0) — 41 (12+16+10+3).

Судьи: Каукокари, Норд.

12 февраля. Пекин. Национальный.