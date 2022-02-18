Сборная России обыгрывает Швецию после двух периодов полуфинала Олимпиады
Сборная России по хоккею обыгрывает Швецию после двух периодов полуфинала Олимпиады
Сборная России по хоккею обыгрывает Швецию после двух периодов полуфинала Олимпиады — 1:0.
Единственную шайбу на 15-й секунде второго периода забросил Антон Слепышев.
Во втором периоде россияне нанесли 12 бросков по воротам соперника, у шведов — 10 бросков. Сборная России ведет по броскам в матче — 23 против 22 у шведов.
Победитель матча Россия — Швеция встретится в финале с Финляндией, которая сегодня обыграла Словакию (2:0) в другом полуфинале. Проигравший разыграет бронзу со словаками.
Матч за третье место на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 19 февраля (начало — в 16.10 мск). Финал пройдет 20 февраля, в последний день Игр в Китае (начало — в 07.10 мск).
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