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Сегодня, 17:30

Сборная России обыгрывает Швецию после двух периодов полуфинала Олимпиады

Сборная России по хоккею обыгрывает Швецию после двух периодов полуфинала Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент
Матч сборных России и Швеции.
Фото Reuters

Сборная России по хоккею обыгрывает Швецию после двух периодов полуфинала Олимпиады — 1:0.

Единственную шайбу на 15-й секунде второго периода забросил Антон Слепышев.

Во втором периоде россияне нанесли 12 бросков по воротам соперника, у шведов — 10 бросков. Сборная России ведет по броскам в матче — 23 против 22 у шведов.

Победитель матча Россия — Швеция встретится в финале с Финляндией, которая сегодня обыграла Словакию (2:0) в другом полуфинале. Проигравший разыграет бронзу со словаками.

Матч за третье место на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 19 февраля (начало — в 16.10 мск). Финал пройдет 20 февраля, в последний день Игр в Китае (начало — в 07.10 мск).

Россия vs&nbsp;Швеция: матч 1/2 финала Олимпиады. Россия — Швеция: битва за финал Олимпиады. Онлайн-трансляция матча

Антон Слепышев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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