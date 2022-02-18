Россия — Швеция: Слепышев открыл счет на первых секундах второго периода

Сборная России открыла счет в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против Швеции — 1:0.

На 15-й секунде второго периода шайбу забросил Антон Слепышев. Голевыми передачами отличились Павел Карнаухов и Егор Яковлев.

Победитель матча Россия — Швеция встретится в финале с Финляндией, которая сегодня обыграла Словакию (2:0) в другом полуфинале. Проигравший разыграет бронзу со словаками.

Матч за третье место на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 19 февраля (начало — в 16.10 мск). Финал пройдет 20 февраля, в последний день Игр в Китае (начало — в 07.10 мск).