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Сегодня, 16:58

Россия — Швеция: Слепышев открыл счет на первых секундах второго периода

Иван Торопцев
Корреспондент
Радость после гола Антона Слепышева.
Фото Reuters

Сборная России открыла счет в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против Швеции — 1:0.

На 15-й секунде второго периода шайбу забросил Антон Слепышев. Голевыми передачами отличились Павел Карнаухов и Егор Яковлев.

Победитель матча Россия — Швеция встретится в финале с Финляндией, которая сегодня обыграла Словакию (2:0) в другом полуфинале. Проигравший разыграет бронзу со словаками.

Матч за третье место на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 19 февраля (начало — в 16.10 мск). Финал пройдет 20 февраля, в последний день Игр в Китае (начало — в 07.10 мск).

Россия vs&nbsp;Швеция: матч 1/2 финала Олимпиады. Россия — Швеция: битва за финал Олимпиады. Онлайн-трансляция матча

Антон Слепышев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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