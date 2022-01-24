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Сегодня, 14:43

Сборная Латвии объявила окончательный состав на хоккейный олимпийский турнир

Объявлен окончательный состав сборной Латвии на Олимпиаду в Пекине
Виктория Кравченко

Тренерский штаб сборной Латвии огласил финальную версию заявки команды, которая будет готовиться к Олимпиаде в Пекине. В окончательный состав попали 11 игроков КХЛ.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Вратари: Кристерс Гудлевскис («Брюнэс», Швеция), Янис Калниньш («Вякше», Швеция), Иварс Пунненовс («Лангнау», Швейцария)

Защитники: Кристапс Зиле, Патрикс Озолс, Ральфс Фрейбергс, Оскарс Цибульскис, Карлис Чуксте (все — «Динамо» Рига), Увис Балинскис («Литвинов», Чехия), Артурс Кулда («Крефельд», Германия), Янис Якс («Сочи»)

Нападающие: Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Мартиньш Карсумс, (все — «Динамо» Рига), Родриго Аболс («Эребру», Швеция), Андрис Джериньш («Блэк Уингз», Австрия), Оскарс Батня («Юкурит», Финляндия), Рихардс Букартс, Микс Индрашис (оба — «Адмирал»), Робертс Букартс («Витковице», Чехия), Каспарс Даугавиньш («Берн», Швейцария), Мартиньш Дзиеркалс («Пльзень», Чехия), Роналдс Кениньш («Лозанна», Швейцария), Ренарс Крастенбергс («Филлах», Австрия), Денис Смирнов («Женева-Серветт», Швейцария).

Источник: https://lhf.lv/lv/article/7015/nosauc-latvijas-hokeja-izlases-sastavu-olimpiskajam-spelem
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