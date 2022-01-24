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Сегодня, 14:33

Рене Фазель высказался по поводу отсутствия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Фазель заявил, что неучастие игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине добавит интриги турниру
Виктория Кравченко

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине (Китай) добавит интриги соревнованиями.

«Я уверен, что будет много сюрпризов на предстоящей Олимпиаде. Вспомните сборную Германии в прошлый раз — никто не ожидал, что она будет в финале и что там у нее будут шансы на золото. В Пекине будет похожая ситуация, будет очень интересный турнир.

Я вообще позитивно оцениваю предстоящий турнир Игр. Конечно, если бы были игроки НХЛ, то турнир был бы сильнее по качеству. Но в данном случае — будет больше интриги и непредсказуемых результатов. У России даже без игроков НХЛ сильный состав, в любом случае будет интересно", — цитирует Фазеля ТАСС.

В воскресенье, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Игроки НХЛ не примут участие в предстоящей Олимпиаде из-за запрета вследствие пандемии коронавируса.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13507061
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