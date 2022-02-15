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15 февраля, 13:44

С кем сыграет Россия в полуфинале, если победит Данию? Все расклады Олимпиады

Определились четыре возможных соперника России в хоккейном полуфинале Олимпиады-2022
Хоккеисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На олимпийском хоккейном турнире определились почти все пары четвертьфиналов. Они выглядит так (в скобках — рейтинг «посева» после группового турнира):

США (1) — Словакия (8)

Финляндия (2) — Швейцария (10)

Россия (3) — Дания (6)

Швеция (4) — Канада (5 ) / Китай (12)

Очевидно, что последним четвертьфиналистом турнира почти наверняка станут канадцы, так что можно рассмотреть расклады на оставшуюся часть плей-офф.

Отметим, что сетка полуфиналов еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Что значит для России, если она выиграет в четвертьфинале? В полуфинале команда Алексея Жамнова точно не сыграет против США, так как ни при каком раскладе не окажется худшей по «посеву».

Соперником России в случае победы в четвертьфинале может стать:

1. Финляндия — если в полуфинал пройдут и американцы, и финны;

2. Победитель матча Швеция — Канада — если в полуфиналы из двух лучших сборных по рейтингу пройдут только американцы или только финны;

3. Швейцария — если в полуфинал не пройдут ни американцы, ни финны.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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