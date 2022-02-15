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Сегодня, 11:20

Шипачева перевели на другой фланг при розыгрыше большинства

Игорь Рабинер
Обозреватель

Капитан сборной России Вадим Шипачев, пока проводящий неудачную Олимпиаду, на тренировке сменил фланг при розыгрыше большинства с правого на левый.

Такие перестановки иногда практикует Алексей Кудашов, когда что-то не работает в большинстве московского «Динамо».

В этой бригаде большинства, помимо Шипачева, задействованы Войнов, Ткачев, Чибисов и иногда Галиев, иногда Грицюк; в другой бригаде большинства выходят Нестеров, Гусев, Григоренко, Плотников и Слепышев.

Четвертьфинальный матч Олимпиады Россия — Дания пройдет завтра, 16 февраля, и начнется в 09.00 (мск). Напомним, что Россия в групповом турнире стала первой и напрямую вышла в четвертьфинал. Дания играла в той же группе B, что и Россия, и заняла второе место. В матче группового турнира Россия победила Данию со счетом 2:0.

Вадим Шипачев
Сборная России по хоккею
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